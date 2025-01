Principato di Monaco: più nascite che decessi, ma il numero cala rispetto al 2023

Come di consueto all'inizio dell'anno, il Comune di Monaco presenta le cifre dello stato civile per l'anno trascorso.Ogni evento significativo delle persone monegasche o di nazionalità straniera nate, sposate o decedute nel Principato viene registrato. Il più antico risale al XVI secolo.



720 nascite si sono svolte presso la maternità del Centro Ospedaliero Principessa Grace (CHPG), e 1 a domicilio. 360 nascite sono nate da unioni maritali (dette «legittime»), e 361 bambini sono nati fuori dal matrimonio.

Per quanto riguarda il luogo di residenza, 202 famiglie erano domiciliate a Monaco, mentre le altre 519 nascite riguardavano genitori domiciliati al di fuori del Principato - per lo più nei comuni di Menton (195), Beausoleil (49) e Roquebrune-Cap-Martin (63).

Infine, i primi 5 nomi più assegnati nel 2024 posizionano in testa Rose, Victoria, Emma, Louise, Angelina e Lina per le ragazze e Jules, Léo, Lorenzo, Noah, Liam, Louis e Raphaël per i ragazzi.



Più dell'82% dei decessi si è verificato in ospedale, il 5% in clinica e il 2% in casa di cura. Tra le persone decedute, 261 erano domiciliate a Monaco e 248 nei comuni limitrofi.

Infine, nel 2024 sono stati celebrati 176 matrimoni nel Principato (194 nel 2023): 6 matrimoni univano due persone di nazionalità monegasca; 27 uomini monegaschi hanno sposato una donna di nazionalità straniera; 33 donne monegasche hanno scelto un marito straniero; 110 univano due persone di nazionalità straniera.

Il numero di divorzi è superiore a quello dello scorso anno, ovvero 66 divorzi registrati nel 2024 di tutte le nazionalità (64 nel 2023).