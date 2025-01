Prevenzione degli incendi boschivi: nuovi obblighi in capo al proprietario. Interessa buona parte del Dipartimento delle Alpi Marittime

A partire dal 1° gennaio 2025, i proprietari di immobili situati in territori particolarmente esposti al rischio di incendio ( clicca qui ) devono informare gli acquirenti e i locatari sugli obblighi legali di ripulitura (OLD). Questa misura è stata adottata con decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 2 maggio 2024.



La migliore protezione è quella di disboscare le case, strade e altri impianti o attrezzature: il 90% delle case distrutte dagli incendi boschivi si trova su terreni non disboscati o mal disboscati.



Il decreto del 29 aprile 2024 mette in applicazione gli articoli previsti dalla legge del 10 luglio 2023 relativa alla prevenzione e alla lotta contro l'intensificazione del rischio di incendio.





Aggiorna la procedura di elaborazione della dichiarazione dei rischi. Il venditore o il locatore di un bene immobile interessato da una zona soggetta a obblighi legali di decespugliamento (OLD) ha l'obbligo di informare il potenziale acquirente o locatario.

Questa informazione deve essere effettuata sin dall'annuncio immobiliare ed essere integrata nello stato dei rischi e dell'inquinamento (ERP).



Il documento sarà consegnato:

Al locatario, alla prima visita (e allegato al contratto d'affitto);

Agli acquirenti, in occasione della prima visita (e allegato alla promessa di vendita, all'atto di vendita o al contratto preliminare in caso di vendita nello stato futuro di completamento).



L'obbligo legale di disboscamento (OLD) è una disposizione essenziale della politica di prevenzione degli incendi boschivi. È prevista dal Codice forestale.

Consiste nel ridurre le piante presenti su un terreno (rami, foglie...) per diminuire il rischio di propagazione degli incendi.



Che cos'è l'obbligo legale di disboscamento (OLD)?

Questa misura è resa obbligatoria dal Codice forestale nei territori particolarmente esposti al rischio di incendio. Sono interessate tutte le costruzioni situate all'interno e a meno di 200 metri dai boschi, lande, macchia o garighe classificati come a rischio incendio.



Se la proprietà non si trova in una zona soggetta all'obbligo di disboscamento, è comunque consigliabile procedere a tale operazione se il terreno è vicino ad un'area boschiva.



Per ulteriori informazioni, occorre contattare il comune o la prefettura.