“Il mio weekend ai musei” una favolosa immersione nei tesori della Costa Azzurra

Il 25 e 26 gennaio 2025 torna, per la seconda volta, “Il mio weekend ai musei”, che apre le porte di una quarantina di musei, con una sessantina di laboratori interattivi, attività ludiche e visite guidate.

Un fine settimana per sognare, condividere e ammirare la diversità dei tesori artistici e naturali della Costa Azzurra.



Si può accedere corposo programma della due giorni inquadrando il QR Code.





Alcuni momenti clou



Il mondo dei grandi pittori

Al Musée Picasso di Antibes, si entra nel mondo immaginario dell’artista grazie al laboratorio per famiglie “Drôles de bêtes.

Per i visitatori più giovani, una magica caccia al tesoro intitolata “Dov’è andato Ubu?” trasforma il museo in un campo di esplorazione.



Il Musée Renoir di Cagnes-sur-Mer invita a fare un tuffo virtuale nella luce delle opere dell’artista.



Un viaggio tra artisti vicini e lontani

La Costa Azzurra ha un modo speciale di far viaggiare attraverso i suoi musei, offrendo la possibilità di scoprire culture ed epoche diverse.



A Menton, al Musée Jean Cocteau – Le Bastion, si può condividere un momento unico con l’artista contemporanea Mme Keijnen, visitando la sua mostra “Escale”.



A Nizza, Villa Arson accoglie per visite guidate condotte da studenti che aiutano ad approfondire la mostra “Sweet days of discipline”.



Al Centre de la Photographie di Mougins, “Fashion Army” fa viaggiare tra moda e arte. E per le famiglie, i giochi interattivi di “Bayeté Ross Smith: oltre l’apparenza” promettono di essere un vero divertimento.



Al Musée Magnelli di Vallauris Golfe-Juan, ci si può calare nei panni di un detective per risolvere l’indagine “À la rescousse du Roi des Songes”.



Momenti da condividere in famiglia

Il Musée International de la Parfumerie di Grasse trasporta il visitatore nel XVIIIᵉ secolo, con tesori affascinanti come lo scrigno di Maria Antonietta e i flaconi d’epoca.



Il Museo Oceanografico di Monaco, consente d’immergerci nel Mediterraneo grazie a un’avventura in realtà virtuale in programma per tutto il weekend.



E perché non cimentarsi in un gioco dell’oca a grandezza naturale al Fort Carré di Antibes?



Per quanto riguarda il Trophée d’Auguste a La Turbie, l’edificio riporta indietro nel tempo con giochi da tavolo sull’antichità.





L’arte incontra la storia

Al Château de Roquebrune-Cap-Martin, i colorati laboratori artigianali danno libero sfogo all’immaginazione dei bambini e svelano i segreti della storia locale.



Al Fort Carré di Antibes si può creare un mosaico ispirato ai paesaggi mozzafiato della Costa Azzurra.



Al Musée Micro-Folie di Cagnes-sur-Mer, invece, i bambini potranno colorare il rosone della cattedrale. Una vera festa della creatività che unisce passato e presente.



I Musei che aderiscono all’iniziativa

Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild - Saint-Jean-Cap-Ferrat

Fondation Maeght - Saint-Paul de Vence

Spazio dell’Arte Concreta - Mouans-Sartoux

Château Musée Grimaldi - Cagnes-sur-Mer

Musée des Explorations du Monde - Cannes

Musée National Marc Chagall - Nice

Musée départemental des arts asiatiques - Nice

Il Museo Internazionale della Profumeria - Grasse

Trofeo di Augusto - La Turbie

Villa Les Camélias - Cap-d'Ail

Museo dell'Arte Culinario - Villeneuve-Loubet

Grotte du Lazaret - Nice

Museo Renoir - Cagnes-sur-Mer

Profumeria Fragonard - La Fabbrica storica - Grasse

Posidonia - Espace Mer et Littoral - Antibes

Musée des métiers traditionnels - Tourrette-Levens

Château de Roquebrune - Roquebrune-Cap-Martin

Fort Carré d'Antibes - Antibes

Musee d'Anthropologie Préhistorique de Monaco - Monaco

Museo del Bastione Jean Cocteau - Menton

Castello di Tourrette-Levens - Tourrette-Levens

Museo Oceanografico di Monaco - Monaco

Musée Picasso - Antibes

Museo Magnelli - Museo della Ceramica - Vallauris Golfe - Juan

Forte Maginot di Sainte Agnès - Sainte-Agnès

Musée Lou Ferouil - Gilette

Museo d’arte e di storia della Provenza - Grasse

Centre de la photographie de Mougins - Mougins

Musée National du Sport - Nice

Musée d'Archéologie - Antibes

Museo Bonnard - Le Cannet

FAMM - Femmes Artistes Musée Mougins - Mougins

Castello La Napoule - Mandelieu-la-Napoule

Villa Arson - Nice

Museo Nazionale Picasso "Guerra e Pace" - Vallauris