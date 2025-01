Giorno della Memoria, il ricordo della Città di Mentone

Lunedì 27 gennaio, Place Kœnig, il Comune, personalità ufficiali, il culto israelita di Mentone, famiglie di deportati, associazioni patriottiche e alfieri hanno commemorato l'80° anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau da parte dei soldati dell'Armata Rossa.

Ogni anno dal 2006, il 27 gennaio si celebra la Giornata internazionale dedicata alla memoria delle vittime dell'Olocausto. In questo anniversario è stato reso omaggio ai nove milioni di dispersi nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Sei corone sono state deposte ai piedi del monumento della Resistenza, tra cui quella della Città, da parte del sindaco Yves Juhel.

Ricordare per proteggere il futuro “Il campo di Auschwitz, simbolo agghiacciante della barbarie umana e dell'orrore della Shoah. 1.300.000 ebrei furono sterminati lì in un metodico desiderio di annientamento, guidato da un antisemitismo senza limiti, ha dichiarato Charles Choukroun, presidente del culto israelita. Oggi la crescente ignoranza delle giovani generazioni su questo tema è allarmante: troppe persone non conoscono o minimizzano la Shoah. Raccontare, educare, commemorare: queste le nostre armi contro l'oblio e il ripetersi delle tragedie del passato. Ricordiamoci di proteggere il futuro perché la memoria è il nostro scudo più forte contro l'odio e la barbarie. »

La più grande fossa comune della storia “80 anni fa, nella neve di una pianura della Polonia, i soldati dell’Armata Rossa passarono davanti a torri di guardia deserte e attraversarono linee di filo spinato: lì scoprirono un orrore che perseguiterà la specie umana per l'eternità. Tra i corpi abbandonati, 7mila sono ancora vivi. Scheletrici e miserabili, sembrano più vicine ai morti che ai vivi. Spaventati e storditi, i soldati non sanno ancora di trovarsi nel cuore della più grande fossa comune della storia ", ha citato Patrick Amoussou-Adeble, segretario generale del prefetto delle Alpi Marittime, leggendo la lettera del ministro delegato. al Ministro delle Forze Armate.

Non mollare nulla «Da allora Auschwitz appartiene all'Umanità. La ferita aperta dai nazisti deve rimanere viva nel cuore di ogni mente, ha proseguito il Segretario Generale. Perché oggi, mentre gli atti antisemiti conoscono un’innegabile recrudescenza in Francia e in Europa, come non vedere che le cause dell’orrore nazista non sono scomparse, ma anzi sono mutate, come un virus che chiede ancora di uccidere? Il “mai più” che la Shoah ci impone è un imperativo categorico. La Repubblica afferma che non cederà nulla all'antisemitismo, nulla al razzismo. Non cederà all'odio, in tutte le sue forme. Sia che venga esposto in pieno giorno, sia che si alimenti nell’ombra o nell’anonimato dei social network. »

Omaggio a Mireille Jourdan Durante il suo discorso, il sindaco Yves Juhel ha rivolto un pensiero a Mireille Jourdan, scomparsa lo scorso ottobre. Personalità emblematica del territorio mentonese, è stata membro del comitato d'onore della Federazione nazionale dei deportati e internati resistenti e patriottici. «Da lassù Mireille deve essere felice di vederci tutti riuniti in numero ancora maggiore del solito. »

Sostegno incrollabile “Gli atti antisemiti, sia nelle università, nelle scuole superiori, nelle aziende o anche per strada, sono in forte aumento. Non tollereremo mai simili atti a Mentone, ha poi insistito il sindaco. Un ebreo francese è un ebreo e un francese. Non possiamo permettere che i nostri compatrioti di fede ebraica vengano trattati in questo modo. » Prima di concludere rivolgendosi ai membri della comunità di Mentone: “Potete contare sul nostro incrollabile sostegno”.

La cerimonia è proseguita con la preghiera del Kaddish e la deposizione delle corone. Che lasciò il posto ai canti dei Morti e delle Paludi poi alla Marsigliese.