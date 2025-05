Il Comandante dell'Unità d'Istruzione e d'Intervento della Sicurezza Civile a Brignoles in visita al Corpo dei Vigili del Fuoco di Monaco

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Monaco ha ricevuto, mercoledì 30 aprile, la visita ufficiale del Colonnello Nicolas Rynine, Capo di Corpo dell'Unità d'Istruzione e d'Intervento della Sicurezza Civile n°7 (UIISC 7) con sede a Brignoles. Il Tenente Colonnello Maxime Yvrard, Capo di Corpo, ha presentato la bandiera ed ha passato in rassegna i vigili del fuoco.

Il colonnello Nicolas Rynine ha poi scoperto l'organizzazione del Corpo e le macchine speciali. La visita è proseguita con la Relève de la Garde, piazza del Palazzo, seguita da un pranzo alla caserma. Poi le presentazioni del Centro di Gestione degli Eventi e di Condotta delle Operazioni di Soccorso (CGECOS) e dei progetti in sviluppo hanno concluso questa visita.

Uno scambio di ricordi e la firma del «Libro d'oro» hanno preceduto un colloquio tra i due Capi di Corpo, incentrato sul rafforzamento dei legami tra le rispettive unità. L'UIISC ha la missione di rafforzare i mezzi di soccorso in Francia e di assicurare una prima risposta dello Stato all'estero in caso di catastrofe naturale o incidente industriale.

Interviene in emergenza a fianco dei vigili del fuoco e delle forze di sicurezza, pur rimanendo pronta ad essere inviata fuori dal territorio nazionale su richiesta. Conduce anche numerose formazioni a beneficio degli eserciti e dei vigili del fuoco, in Francia e all'estero. Mantiene un partenariato strutturato con i vigili del fuoco di Monaco, basato su una convenzione volta a rafforzare i legami professionali, storici e amichevoli tra le due unità, attraverso scambi tecnici, formazioni incrociate (salvataggio, incendi, rischi tecnologici, droni, ambienti pericolosi), esercizi comuni e condivisione di documenti.

L'UIISC7 partecipa anche alla copertura di grandi manifestazioni a Monaco, come i Gran Premi. Infine, l'accordo franco-monegasco del 21 maggio 2004 permette l'integrazione dei vigili del fuoco monegaschi nelle missioni internazionali francesi, come è stato il caso dopo il terremoto e lo tsunami in Giappone nel 2011. Il suo motto: «Servire per salvare».