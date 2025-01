Il municipio di Cannes premiato per la gestione sostenibile delle risorse

Il Comune di Cannes è stato nuovamente premiato per il suo impegno nella gestione sostenibile e responsabile delle risorse: si è, infatti, aggiudicato il premio “Venditore oro 2024” assegnato dalla piattaforma nazionale Agorastore, specializzata nella vendita all’asta di beni di seconda mano provenienti da comunità, enti pubblici e grandi aziende.

Questo riconoscimento, già ottenuto sei volte, illustra l'approccio volontario e costante del Comune di Cannes alla promozione del patrimonio materiale, qualunque sia la natura o il valore del bene.



Questa la reazione del sindaco David Lisnard: “Cannes lavora ingegnosamente per dare una seconda vita ai suoi beni e materiali, come la panchina in pietra nella sala ricevimenti del municipio annesso La Ferrage o i vecchi monitor video molto apprezzati dalla nuova generazione di videogiocatori.



L’economia circolare è un modo per creare nuove entrate, a vantaggio della comunità e costituisce una leva concreta per preservare l’ambiente, contrastando lo spreco di risorse e la produzione di rifiuti”.



Dal 2014, il Comune di Cannes contribuisce in modo significativo allo sviluppo dell'economia circolare, attraverso il riutilizzo e il riciclaggio.



Il comune mette successivamente in vendita i suoi beni mobili riadattati per dare loro una seconda vita e trovare un nuovo utilizzo presso privati, associazioni, professionisti e altre comunità.



Questa azione persegue un duplice obiettivo: da un lato, preservare l'ambiente attraverso una gestione sostenibile e responsabile delle risorse e dall'altro, generare nuove entrate.



Nel 2024 sono stati incassati 85.025 euro provenienti dalla vendita di attrezzature comunali. Negli ultimi sei anni (2019-2024) l'importo totale è pari a 591.401 euro.



Per garantire vendite di successo viene offerta un'ampia varietà di articoli (piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature informatiche e multimediali, arredamento scolastico e didattico, merceria, attrezzature sportive e strumenti musicali, libri, oggetti decorativi, veicoli, attrezzature nautiche).



Grazie all'utilizzo della piattaforma Agorastore, il Comune di Cannes può mettere sul mercato i propri prodotti più rapidamente e garantire trasparenza e tracciabilità nel processo di vendita.