Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

L’evento del mese da non perdere« Simple : spectacle de danse » - Venerdì 31 gennaio 2025 - Théâtre Anthéa - Antibes

« 21e salon azuréen de l’aquariophilie, de la terrariophilie et de l’oiseau » - Il 1° e 2 febbraio - Espaces du Fort Carré – Antibes

Diversi

«Débarrasse vinyles » - Il 2 febbraio - Salle du 8 mai – Antibes

«Les professeurs en scène : duo à quatre mains» - Il 2 & 3 febbraio - Villa Eilenroc – Antibes

Teatro

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 Avenue JuIl Grec – Antibes

«La note» - Venerdì 31 gennaio 2025

«Duel reality» - Martedì 4 febbraio alle 14 e alle 20 e Mercoledì 5 febbraio ore 20,30



Théâtre le Tribunal - 5 Place Amiral Barnaud – Antibes

«Le ticket» - Dal 30 gennaio al 1° febbraio 2025

«Le ticket» - Il 1° febbraio



Antibéa - 15 rue Georges Clémenceau – Antibes

«Le tartuffe : pièce de Molière» - Venerdì 31 gennaio 2025 e Il 1°, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 febbraio

Mostre

«Chatteries» - Fino al 31 gennaio 2025 - Musée de la Carte Postale – Antibes

«Élément eau Cap d’Antibes» - Dal 1° al 27 febbraio - Casemate n°5 – Boulevard d’Aguillon - Vieil Antibes

«Transacafé : styles » - Fino al 1° marzo - 6 Rue du Docteur Rostan – Antibes

«Décors colorés de l’antibes romaine» - Fino al 30 aprile - Musée d’Archéologie – Antibes

«Drumsvleil» - Fino al 7 marzo - Médiathèque Albert Camus – Antibes

«Il reflet de la lumière» - Fino al 29 marzo - Espace d’Exposition les Arcades – Viel Antibes

«Au-delà de l’écriture 2» - Fino al 15 marzo - Médiathèque Albert Camus – Antibes

«Leurs majestés : homard et langouste» - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – AntibesVisite guidate

Vecchio Antibes in inglese: su richiesta, secondo disponibilità

Juan-les-Pins, dalla Belle Époque agli Anni Ruggenti: il 30 gennaio 2025 alle 10

Vecchia Antibes in francese - Il 04, 11 e 25 febbraio ore 10

Vecchia Antibes in inglese: su richiesta,

Il Percorso dei Pittori - Il 28 febbraio ore 10h