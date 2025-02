Assicurazioni: aumenti record a Nizza. Penalizzati alloggi e auto

Nizza è in testa alla classifica delle città francesi con il maggiore aumento delle tariffe di assicurazione sulla casa per quanto concerne gli appartamenti.

La capitale della Costa Azzurra, celebre per essere la prima destinazione turistica francese e uno dei luoghi più ambiti al mondo, si trova ora a fronteggiare il rovescio della medaglia: un costante aumento dei costi assicurativi.



Secondo i dati forniti dall’assicurazione online Leocare, le polizze casa a Nizza hanno subito un incremento del 12% nel 2023.

La tariffa media mensile per assicurare un appartamento è ora di 26,28 euro, ponendo la città davanti a Marsiglia (25,55 euro, +9,24%), Montpellier (24,72 euro, +8,99%) e Parigi (24,25 euro, +8,44%). Per le abitazioni unifamiliari, la situazione non è molto migliore: con un aumento del 9,67%, il costo medio mensile a Nizza è di 55,24 euro, terza in classifica dopo Parigi (+9,91%, 58,46 euro) e Marsiglia (+11,58%, 57,47 euro).



Negli ultimi tre anni, le tariffe delle assicurazioni sulla casa a Nizza sono aumentate di oltre il 20%: +23,27% per gli appartamenti e +21,71% per le case.

I fattori che determinano questi aumenti includono non solo il tipo di abitazione ma anche l'ambiente circostante.

La crescente incidenza di catastrofi naturali legate al cambiamento climatico, come le tempeste Alex e Aline, ha avuto un impatto significativo sui costi. Inoltre, la vicinanza alla costa aumenta il rischio di alluvioni, mentre il rischio di furti è più alto nelle grandi città.

Questi elementi contribuiscono a rendere più onerose le polizze assicurative.



Incremento delle polizze auto

Anche le assicurazioni auto non sono state risparmiate dagli aumenti. Nizza occupa il quinto posto nella classifica nazionale, con un incremento del 10,67%, pari a una spesa media mensile di 56,51 euro.

Secondo l’associazione UFC-Que Choisir, questa crescita è attribuibile principalmente all’inflazione con particolare riferimento ai costi di riparazione e all'aumento dei casi di frode cui le compagnie assicurative devono far fronte.



In sintesi, i costi assicurativi a Nizza continuano a salire, riflettendo una combinazione di fattori ambientali, economici e sociali che rendono più gravosa la gestione delle polizze per i residenti.