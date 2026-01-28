 / Business

Business | 28 gennaio 2026, 16:00

Monaco per il Lavoro 2026: il forum delle opportunità professionali torna il 6 febbraio (Video)

Oltre 5.000 partecipanti attesi al Grimaldi Forum per scoprire opportunità professionali e incontrare le aziende leader del Principato

Monaco per il Lavoro: Il Forum del Reclutamento, venerdì, 6 febbraio 2026.

Venerdì 6 febbraio 2026, il Forum Monaco per il lavoro apre nuovamente le porte degli Espaces Diaghilev e Nijinski del Grimaldi Forum per una nuova edizione dedicata all’incontro, alla diversità e all’innovazione nel mondo del lavoro. 

L’evento, punto di riferimento per la connessione tra aziende e candidati, attira ogni anno migliaia di visitatori: per questa edizione sono attese oltre 5.000 persone, desiderose di scoprire le opportunità professionali offerte dai principali attori dei vari settori economici del Principato.

Il forum rappresenta anche un’occasione unica per conoscere il contesto professionale di Monaco, caratterizzato da apertura internazionale, un ambiente unico e un ecosistema dinamico dove innovazione e creatività si incontrano.

L’edizione 2026 si distingue per l’attenzione rivolta a tutti i settori di attività del Principato, con un focus particolare sui mestieri del digitale e dell’intelligenza artificiale, a differenza dell’edizione 2025, dedicata ai professionisti del lusso. 

I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare competenze e professioni che plasmeranno il futuro del lavoro in uno degli ecosistemi più vivaci d’Europa.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo: info@monacopourlemploi.com

 

Redazione

