Cap d’Antibes e il “suo” mare: Véronique Laures espone le sue foto alla Casemate Ephémère

Chi é interessato all'arte e alla bellezza della natura, non puoi perdere l'esposizione "Elément Eau Cap d'Antibes" di Véronique Laures, che si tiene alla Casemate Ephémère, detta Comte, di Boulevard d'Aguillon dal 1° al 27 febbraio.

Véronique, che si è trasferita a Juan-les-Pins nel 2022, riesce a catturare l'essenza della meravigliosa costa del Cap d'Antibes attraverso la sua fotografia.

Le sue opere sono un vero e proprio invito a immergersi nella bellezza della luce e dell'acqua, creando immagini che parlano di una connessione profonda con la natura.

Come dice il titolo, sono tutte foto scattate a Cap d’Antibes.

L’artista, che usa come mezzo di espressione la fotografia e la poesia, ci immerge in un preciso elemento: l’acqua.

“Non potrebbe essere un mare diverso”, dice.

Le tante installazioni astratte dalle molteplici sfumature turchesi, blu e bianche, colori e forme incredibilmente diverse, non sono mai come due gocce d acqua.

Davvero affascinante immergersi in questa mostra resa ancor più coinvolgente da una colonna sonora professionale che consente di udire le onde che si infrangono.

I colori sono sempre limpidi e il mare spumeggiante, al naturale, senza ritocchi Photoshop.

Non certo come il mare invernale, a tratti torbido e fangoso, pieno di frammenti di legno e di plastica: un paesaggio ben diverso!

Véronique sceglie i momenti in cui il mare del Cap d Antibes é cristallino, con la luce ideale, come una pietra preziosa pura.

Con il tempo, a forza di fotografarlo, riesce a vedere la singolarità in ogni onda.

Come ai suoi esordi quando faceva foto ritratti e trovava ogni viso diverso.

Le stampe sono state realizzate con grande cura di dettagli.

La mostra si è aperta fino al 27 febbraio 2025.

Véronique Laures, in aprile, parteciperà con altri artisti ad una mostra collettiva sul mare, in un altro degli atelier delle Casemates di Antibes.