 / Business

Business | 30 gennaio 2026, 17:00

CAP3000 vola: record di visitatori e debutta “L’Appartement Corso”, il nuovo lusso esperienziale

Affluenza in crescita, brand internazionali, eventi e un progetto innovativo che ridefinisce l’ospitalità nel retail: il centro della Costa Azzurra chiude il 2025 con numeri da primato e guarda al 2026 con ambizioni globali.

L’Appartement Corso - Cuisine

L’Appartement Corso - Cuisine

Il 2025 segna un anno di piena consacrazione per CAP3000, che si conferma tra le principali destinazioni commerciali d’Europa.

Il centro ha registrato 12,5 milioni di visitatori negli spazi interni e 14,5 milioni complessivi includendo le aree esterne, con un picco nel mese di dicembre (+10% rispetto all’anno precedente). Tre giornate hanno superato i 60 mila ingressi, mentre la clientela internazionale è cresciuta del 30%, con un incremento del 25% delle operazioni di détaxe.

In forte crescita anche la presenza digitale: la community sui social supera i 161 mila follower, trainata soprattutto da TikTok e Instagram. Il gradimento del pubblico resta elevato, con un indice di soddisfazione pari a 4,5 su 5, che colloca CAP3000 ai vertici dei centri commerciali in Francia e in Europa.



Il successo è legato al rafforzamento dell’offerta commerciale e all’attrattività del mix di insegne. Tra le nuove aperture figurano Zara Home, il più grande flagship europeo di APM Monaco, Diptyque, K-Way e Codage, oltre al restyling del Corso e a una proposta food sempre più distintiva.

Parallelamente, il centro ha ospitato 85 eventi aperti al pubblico e 25 iniziative legate alla responsabilità sociale, tra appuntamenti culturali, solidali e dedicati all’occupazione.

Lo sguardo è ora rivolto al 2026, con una strategia fondata su tre assi: qualità dell’offerta, impegno RSE e rafforzamento del posizionamento internazionale. CAP3000 consolida la propria identità su due poli, il cuore commerciale e l’ala premium del Corso e punta a intercettare nuovi flussi turistici, in particolare dall’Asia e dal Medio Oriente, sviluppando anche una vocazione B2B e congressuale.

Il progetto simbolo di questa evoluzione è “L’Appartement Corso”, un nuovo spazio esclusivo che interpreta il lusso come esperienza e relazione.

Non una boutique, ma un appartamento contemporaneo progettato da LUCA Studio, pensato per offrire servizi su misura: personal shopping altamente personalizzato, beauty in residence per i grandi marchi, studio media per la produzione di contenuti, spazi per incontri e ricevimenti privati.

Tra i servizi distintivi, la détaxe immediata, una rarità in Francia, particolarmente apprezzata dalla clientela internazionale.

L’accesso è regolato su invito o prenotazione, per preservare l’esclusività dell’esperienza.

L’inaugurazione è prevista nella primavera 2026. Con questa nuova visione, CAP3000 rafforza il proprio ruolo di destinazione lifestyle, capace di andare oltre il semplice shopping e di valorizzare il tempo e la qualità dell’esperienza dei visitatori.


Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium