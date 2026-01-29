 / Business

Monaco a Davos: un ponte di cooperazione e dialogo internazionale

Tre giornate di incontri e scambi strategici hanno consolidato la presenza di Monaco al World Economic Forum, rafforzando relazioni istituzionali e opportunità di investimento.

La partecipazione di Monaco al World Economic Forum di Davos

La partecipazione di Monaco al World Economic Forum di Davos si è articolata quest’anno in una sequenza strategica in tre fasi, ideata e coordinata da Ludmilla Raconnat Le Goff, Delegata all’attrattività presso il Ministro di Stato. L’obiettivo dichiarato: aprire spazi di dialogo ad alto valore aggiunto, consolidare relazioni strategiche e posizionare l’azione di Monaco in una visione di lungo periodo.

Lunedì 19 gennaio – Dialogo privato con investitori
La prima giornata ha visto una cena privata, organizzato in collaborazione con Henley & Partners, che ha riunito famiglie imprenditoriali e opinion leader internazionali in un contesto volutamente ristretto e riservato. L’incontro ha favorito scambi diretti e approfonditi su percorsi imprenditoriali, progetti e riflessioni strategiche di lungo termine, in un clima di fiducia e discrezione.

Martedì 20 gennaio – Cooperazione bilaterale rafforzata
Il 20 gennaio pomeriggio, Pierre-André Chiappori, Consigliere di Governo – Ministro delle Finanze e dell’Economia, e Ludmilla Raconnat Le Goff hanno incontrato H.E. Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, Ministro delle Finanze del Regno del Bahrein, Abdulla bin Adel Fakhro, Ministro dell’Industria e del Commercio, e Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa, CEO di Mumtalakat, Fondo Sovrano del Regno.
L’incontro ha confermato la volontà condivisa di rafforzare le relazioni Monaco-Bahrein e sviluppare cooperazioni durature in ambito di finanza sostenibile, investimenti e commercio internazionale.

Mercoledì 21 gennaio – Monaco Day: punto culminante della presenza monegasca
Il Monaco Day ha rappresentato il momento centrale della partecipazione monegasca a Davos, dimostrando il ruolo di Monaco come attore credibile e impegnato nel dialogo internazionale.
Sotto la direzione di Ludmilla Raconnat Le Goff, la Monaco House ha accolto quasi 500 partecipanti e una trentina di speaker provenienti da Monaco e dal resto del mondo, il cui livello è stato unanimemente apprezzato.
L’evento ha beneficiato del lavoro dell’intero team della Cellula Attrattività, con un contributo particolare di Céline Deri nella gestione delle relazioni istituzionali e della comunicazione, assicurando il buon svolgimento e la qualità dell’iniziativa sia in presenza sia a distanza.
La Monaco House, concepita come piattaforma di ospitalità e dialogo, ha prolungato gli scambi in modo informale, rafforzando la qualità delle interazioni tra decisori pubblici e privati.

Prospettive future
Grazie al successo ottenuto, la Delegata all’Attrattività ha già avviato riflessioni per consolidare e sviluppare ulteriormente il dispositivo entro il 2027, valorizzando qualità del dialogo, solidità delle relazioni e visione chiara delle sfide future.
Come sottolinea Ludmilla Raconnat Le Goff:

«Questa sequenza a Davos illustra la nostra visione: sviluppare una strategia di attrattività rigorosa, basata su una diplomazia economica attiva e partenariati solidi, mobilitando partner istituzionali e privati per promuovere Monaco sulla scena internazionale».

Per ulteriori informazioni:

I relatori del Monaco Day 2026-  https://www.monacohousedavos.com/e/monaco-day-2026/speakers 

Le sessioni di discussione del Monaco Day a Davos 2026-  https://www.youtube.com/@monacodaydavos
 


 

Redazione

