I Casinò di Monte-Carlo conquistano il massimo riconoscimento agli European Casino Awards 2026 (Foto)

L’anno si apre sotto i migliori auspici per Monte-Carlo Société des Bains de Mer e i suoi storici Casinò. Il Casino de Monte-Carlo e il Casino Café de Paris hanno infatti ottenuto la più alta distinzione degli European Casino Awards 2026, aggiudicandosi il prestigioso titolo di Best Overall Casino durante la cerimonia ufficiale organizzata dall’European Casino Association (ECA) il 19 gennaio a Barcellona, nell’ambito del salone internazionale ICE, punto di riferimento mondiale per i professionisti dell’industria del gioco.

Si tratta di un riconoscimento di assoluto rilievo che premia l’eccellenza complessiva di un Casinò sulla base di criteri rigorosi, tra cui la qualità e la varietà dell’offerta di gioco, l’esperienza del cliente, il livello del servizio, la sicurezza dei giocatori e la capacità di innovazione. Un successo che conferma, ancora una volta, il ruolo centrale di Monte-Carlo Société des Bains de Mer sulla scena internazionale del settore.

Dal 18 al 21 gennaio, una delegazione del Gruppo composta da 17 rappresentanti ha preso parte al salone ICE di Barcellona, appuntamento chiave per l’industria del gioco. È in questo contesto che il lavoro quotidiano delle squadre del Casino de Monte-Carlo e del Casino Café de Paris è stato ufficialmente riconosciuto dalla giuria dell’ECA.

Fondato nel 1863, il Casino de Monte-Carlo è da oltre 162 anni uno dei simboli più iconici del Principato, capace di coniugare il fascino senza tempo del gioco con ambienti sontuosi, spesso scelti come set cinematografici. Nel 2025, la sua frequentazione è cresciuta dell’8% rispetto all’anno precedente*. Parallelamente, il Casino Café de Paris ha registrato un aumento del 7% nello stesso periodo.

Nato nel 2016 e dotato di circa 400 slot machine di ultima generazione, il Casino Café de Paris rappresenta il volto più contemporaneo e dinamico di Monte-Carlo, con il più grande parco slot della Costa Azzurra e un ricco programma di animazioni durante tutto l’anno. La sua ristrutturazione, che sarà completata entro la primavera 2027, offrirà ai giocatori un’esperienza ancora più moderna e innovativa.

La combinazione tra il patrimonio storico del Casino de Monte-Carlo e l’energia creativa del Casino Café de Paris rende la Place du Casino una destinazione unica e sempre più attrattiva per una clientela internazionale. A confermarlo anche i risultati del programma di fidelizzazione My Monte-Carlo, che nel 2025 ha registrato un incremento dell’89% di nuovi giocatori rispetto all’anno precedente.

Un’offerta di gioco unica, rafforzata nel 2025

Il 2025 è stato segnato da eventi spettacolari, in particolare al Casino Café de Paris. Tra i momenti più memorabili, l’anteprima europea delle nuove slot machine Phoenix Link di Aristocrat Gaming, celebrata con uno spettacolo di 500 droni sopra la Place du Casino. A giugno, l’arrivo scenografico di King Kong, in collaborazione con Light & Wonder, ha trasformato il Casinò in una vera giungla urbana, con danzatori, acrobati e animazioni immersive. In settembre, una serata tematica ha accompagnato i giocatori in un viaggio simbolico intorno al mondo, con la possibilità di vincere uno dei quattro viaggi in palio verso Kenya, Spagna, Brasile o Giappone.

Il Casino de Monte-Carlo ha invece arricchito ulteriormente la sua offerta di Art de Vivre con l’inaugurazione, nel mese di maggio, del Monte-Carlo Cigar Club: uno spazio ultra-esclusivo ospitato negli ex uffici di François Blanc, fondatore della Société des Bains de Mer, dedicato ai più raffinati appassionati di sigari.

Un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale

Monte-Carlo Société des Bains de Mer si distingue regolarmente nelle principali competizioni del settore. Nel 2025, il Casino de Monte-Carlo ha ricevuto il premio Best Customer Service al salone ICE di Barcellona, mentre il Casino Café de Paris è stato premiato come Best Live Entertainment. Nello stesso anno, entrambi i Casinò si sono aggiudicati il titolo di Best Slot Team all’European Dealer Championship. Il Casino de Monte-Carlo aveva già ricevuto il riconoscimento di Best Overall Casino agli ICE Casino Awards di Londra nel 2022 e, sempre nel 2025, ha ottenuto la certificazione Green Globe, a testimonianza del suo impegno per lo sviluppo sostenibile e il gioco responsabile.

«Desidero congratularmi e ringraziare calorosamente Cédric Lorenzi, Direttore Generale dei Giochi, e tutte le sue squadre del Casino de Monte-Carlo e del Casino Café de Paris per questo magnifico premio di Best Overall Casino, appena ricevuto agli European Casino Awards di Barcellona. L’impegno costante delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori contribuisce a rafforzare il ruolo di Monte-Carlo come piazza di riferimento del gioco a livello internazionale», ha dichiarato Stéphane Valeri, Presidente-Direttore Generale di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.



