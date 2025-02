Cannes, la Mostra "Lusso, calma e voluttà" inaugura la “nuova” Malmaison (Foto)

A Cannes, sulla Croisette, la Malmaison ha riaperto i battenti dopo lunghi lavori di riadattamento, con la mostra "Luxe, calme et volupté" che potrà essere visitata fino al 20 aprile 2025.

Si tratta di un omaggio alla bellezza dei paesaggi mediterranei, che è una delle “missioni” del Centro Internazionale di Arte Contemporanea.



Una sorta di viaggio nel Sud della Francia attraverso la pittura, dall’impressionismo fino ai giorni nostri: un richiamo alla luce e alla felicità arcadica.

Tra mito e ricerca di evasione, la mostra "Lusso, calma e voluttà" ci immerge nel fascino senza tempo del Midi, terra di luce e intensità, che ha ispirato generazioni di artisti moderni e contemporanei.

Da Monet a Picasso, passando per Matisse e Bonnard, ogni artista testimonia questa fascinazione per un'età dell'oro mediterranea, in cui natura e arte si intrecciano in una visione poetica del mondo.





Ricco anche il calendario delle visite guidate:

Sabato 8 febbraio 2025, ore 15

Sabato 22 febbraio 2025, ore 15

Sabato 8 marzo 2025, ore 15, guidati dalla curatrice

La Malmaison si trova a Cannes in Boulevard de la Croisette 47.