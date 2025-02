Presentata la 118ª edizione dei Rolex Monte-Carlo Masters

Giovedì, nelle sale del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, l'hotel ufficiale del torneo, David Massey, direttore del torneo, ha presentato le grandi linee della prossima edizione del Rolex Monte-Carlo Masters.

L'evento si terrà dal 5 al 13 aprile 2025 sugli emblematici campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club, presieduto dalla signorina Mélanie-Antoinette de Massy. Organizzato dalla Società Monegasca per lo Sfruttamento del Torneo di Tennis, il Rolex Monte- Carlo Masters è il primo torneo europeo della categoria degli ATP Masters 1000. Come il Gran Premio di Formula 1 o il Monaco Yacht Show, tutto il Paese vivrà il ritmo del Rolex Monte-Carlo Masters per una settimana e segnerà l'inizio della stagione nel Principato.

Dopo aver brevemente ripercorso l'edizione 2024, segnata dal ritorno al vertice del greco Stefanos Tsitsipás, David Massey ha annunciato che la 118a edizione inizierà con un sorteggio al Monte Carlo Bay Hotel & Resort. Questo evento, previsto venerdì 4 aprile alle ore 17.00, sarà lanciato dal detentore del titolo e trasmesso in diretta su Monaco Info.

Un set eccezionale che promette di attirare un vasto pubblico

Anche se la lista definitiva dei 45 giocatori che si sono qualificati per il tabellone finale non sarà resa pubblica fino all'11 marzo 2025, data di chiusura ufficiale delle iscrizioni presso l'ATP, il direttore del torneo è molto fiducioso riguardo al livello del tabellone di questa edizione. Ogni anno il torneo riscuote un successo eccezionale. Nell'ultima edizione ha raccolto più di 148.000 spettatori in loco e affascinato oltre 36 milioni di telespettatori, con oltre 9.000 ore di diffusione in scaffali in 185 mercati. L'edizione 2024 ha avuto un enorme successo anche sui social media, con oltre 240 milioni di visualizzazioni.

Monte-Carlo Beach Club privatizzato per i giocatori

Per offrire ai giocatori le migliori condizioni di accoglienza, la direzione del torneo ha annunciato la privatizzazione del prestigioso Monte-Carlo Beach Club che diventerà il Players' Village. Questo paradiso d'eccezione sarà interamente riservato ai giocatori, al loro staff e alle loro famiglie, garantendo loro un ambiente di vita unico al mondo. Tra relax e comfort assoluto, potrete godere di una vista mozzafiato sul mare, un servizio di ristorazione di alta qualità e un'atmosfera rilassante.

Questo «Players' Village» sarà un'attenzione particolare che riflette l'eccellenza e il prestigio del Rolex Monte-Carlo Masters. David Massey ha sottolineato: "Abbiamo voluto migliorare l'esperienza dei giocatori ampliando il sito del 35%, per offrire loro uno spazio ottimale e il più attraente possibile. Questa importante evoluzione si iscrive in una dinamica a lungo termine per le prossime edizioni del torneo". Aggiungendo: "Non dimentichiamo i fan. Con la massima capacità, prevediamo di aumentare il numero di autobus e treni disponibili per l'evento. Il loro comfort rimane una priorità, con il rinnovo del servizio Click & Collect e l'installazione di nuovi servizi in loco".

Le novità di questa 118a edizione

Il Campo n°2 è stato rinominato Campo Elizabeth-Ann de Massy in omaggio a colei che ha lavorato a lungo per lo sviluppo del tennis nel Principato. Diventa il terzo campo principale del torneo e ospiterà quattro partite al giorno da sabato 5 a giovedì 10 aprile, offrendo una scena aggiuntiva ai più grandi scontri del Rolex Monte-Carlo Masters. David Massey ha incoraggiato gli appassionati di tennis a prenotare subito i loro posti sul sito ufficiale www.rolexmontecarlomasters.mc).

Domani, 10 febbraio, il torneo aprirà la biglietteria sul campo Elizabeth-Ann di Massy.

Dal punto di vista dell'arbitraggio, un importante progresso tecnologico fa il suo ingresso nel torneo: per la prima volta, saranno implementati il sistema Hawk-Eye e il Video Review. Queste innovazioni porranno fine alle controversie sulle palle dubbie, consentendo agli arbitri e ai giocatori di verificare con precisione le decisioni attraverso riletture istantanee. Una garanzia di trasparenza e di equità che rafforza ulteriormente il prestigio del torneo monegasco.

Partnership

David Massey ha colto l'occasione per ringraziare tutti i partner del torneo, in primo luogo lo sponsor del titolo Rolex. In previsione dell'edizione 2025, il torneo ha esteso le sue partnership con BNP Paribas, Replay, Malongo, Onet, Lancaster, Valmora e Monaco Telecom. Il Rolex MonteCarlo Masters accoglie anche un nuovo partner con il marchio di occhiali di lusso Oliver Peoples.

Rinnovata azione di beneficenza

Dopo aver ricordato che il torneo, in collaborazione con BNP Paribas, aveva raccolto 37.204 euro l'anno scorso a favore del GEMLUC grazie all'iniziativa «Points for Change», il Rolex Monte-Carlo

Masters riafferma il suo impegno caritatevole

Desideroso di continuare lo sviluppo del torneo nella linea dei suoi predecessori, David Massey ha annunciato il ritorno di due eventi imperdibili: la Giornata dei bambini, che si terrà domenica 6 aprile, e la prestigiosa Grande Notte del Tennis, organizzata dal 1992 nella mitica Sala delle Stelle dello Sporting Monte-Carlo.