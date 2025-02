La Région Sud inaugura i primi treni regionali aperti alla concorrenza in Francia

Venerdì 14 febbraio, Philippe TABAROT, Ministro incaricato dei Trasporti, Céline CARON-DAGIONI, Consigliere di Governo - Ministro dell'Attrezzatura, dell'Ambiente e dell'Urbanistica monegasca, rappresentante del Governo Principato Monegasco, Renaud MUSELIER, Presidente della Regione Provenza Alpes-Côte d'Azur, Presidente delegato delle Regioni di Francia, Christian ESTROSI, Sindaco di Nizza, Presidente della Metropoli Nice Côte d'Azur, Presidente delegato della Regione Provenza-Alpi-Costa d'Azzurra e Christophe FANICHET, Presidente Direttore Generale di SNCF Voyageurs, hanno ufficialmente lanciato la nuova offerta di treni regionali Zou! nel quadro dell'apertura alla concorrenza.

La Regione Sud è la prima in Francia ad aver deciso di aprire alla concorrenza la propria offerta di TER a partire dal 2019. Dal 15 dicembre scorso, l'offerta della linea Cannes-Nizza-Menton è stata rafforzata e affidata all'operatore Sud Azur, società selezionata in seguito a una gara d'appalto.

La nuova offerta offre:

• Un treno ogni 15 minuti durante il giorno, dalle 5:45 alle 22:00, per un migliore collegamento con la Costa Azzurra, sulla costa tra Cannes, Nizza e Mentone.

• Orari prolungati nella notte da sabato a domenica con treni che circolano fino alle 2 del mattino.

• Un materiale modernizzato con treni rinnovati e confortevoli, dotati delle ultime tecnologie: 22 treni ristrutturati per 164 milioni di euro, interamente finanziati dalla Regione.

• Servizio clienti migliorato: informazioni sui viaggiatori più chiare e precise, nonché un'assistenza personalizzata. • Un nuovo centro di supervisione e manutenzione con sede a Nizza per un migliore coordinamento e reattività locale delle linee e degli orari per facilitare i viaggi, per un costo di 62 milioni di euro, interamente finanziato dalla regione.

Insieme alla regione meridionale, sono in totale 7 le regioni francesi impegnate nelle procedure di apertura della loro rete TER alla concorrenza. La legge prevede che tutte le

le linee TER siano messe in concorrenza entro il 2034.

"Sono molto felice di vedere questo progetto, lanciato con Renaud MUSELIER come Vice Presidente dei Trasporti della Regione, concretizzarsi oggi, con quasi 10 anni di anticipo sull'obbligo fatto alle regioni. L'apertura alla concorrenza è una leva potente per migliorare la qualità del servizio agli utenti, priorità che ho posto nel

centro della mia azione come Ministro. Auspico che l'esperienza pionieristica della regione Sud ProvenceAlpes-Côte d'Azur possa essere utile ad altre regioni in vista del termine del 2034", dichiara Philippe TABAROT, Ministro dei Trasporti.

"Il Principato rimane molto impegnato nello sviluppo dell'offerta TER per i nostri dipendenti e visitatori, ma anche e soprattutto nel sostenere in perfetta collaborazione con le autorità francesi il futuro della mobilità al servizio dei nostri territori e degli utenti", dichiara Céline CARON-DAGIONI, Consigliere di Governo - Ministro delle Infrastrutture, dell'Ambiente e dell'Urbanistica di Monaco.

"Qui nella Regione Sud circola il primo treno aperto alla concorrenza. Abbiamo già dei risultati: +10% di frequentazione grazie allo shock dell'offerta, 97% di regolarità dei nostri treni. Promessa mantenuta: un servizio di trasporto migliore, più puntuale e più adatto alle esigenze degli utenti. Grazie al Ministro TABAROT per il suo impegno nei confronti dei nostri territori e della mobilità", dichiara Renaud MUSELIER, Presidente della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Presidente delegato delle Regioni di Francia.

"Sono lieto che la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra sia la prima in Francia ad aver deciso di aprire alla concorrenza la propria offerta di treni espressi regionali, a beneficio degli utenti. Il beneficio degli utenti dei trasporti pubblici è sempre stata una scelta forte delle politiche pubbliche che ho

portato. Ciò richiede una forte politica di investimento, ma anche trasporti sicuri. È in quest'ottica che, su nota rete metropolitana, ho auspicato che Ligne d'Azur rafforzi il suo organico di agenti di controllo e sicurezza del 34%", dichiara Christian ESTROSI, Sindaco di Nizza, Presidente della Metropoli Nice Côte d'Azur, Presidente delegato della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

"È con immenso orgoglio che siamo stati nominati operatore della stella ferroviaria di Nizza dalla Regione Sud. Con SNCF VOYAGEURS SUD AZUR, apriamo oggi una nuova pagina della storia del settore ferroviario in Francia. Insieme alla Regione Sud, stiamo costruendo il futuro del trasporto regionale al servizio dei territori e dei loro abitanti», dichiara infine Christophe FANICHET, Presidente e Amministratore delegato di SNCF Voyageurs.