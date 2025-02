Ora o mai più: il sogno di Nizza potrebbe presto realizzarsi

Adesso o mai più: i nizzardi da sempre rivendicano, come accade nelle altre grandi città francesi, che la circonvallazione autostradale sia gratuita (in pratica che sparisca il “péage” di Saint Isidore) e che la Promenade des Anglais, vera autostrada urbana, sia declassata e il suo utilizzo possa così essere normato, anche attraverso esclusioni o limitazione della percorrenza da parte di alcune classi di veicoli.

La nomina a ministro dei trasporti del nizzardo Philippe Tabarot sta dando una grossa mani sulla strada della concretizzazione di questi sogni.



E il ministro dei trasporti, in visita in città, non ha tradito le aspettative affrontando i temi del pedaggio di Saint-Isidore a Nizza e del declassamento della Promenade des Anglais.

Riguardo al pedaggio sull'autostrada A8, così si è espresso Tabarot: «Non si tratta solo di un dossier, ma di una realtà che molti nizzardi vivono ogni giorno» ed ha sottolineato l'importanza di fluidificare il traffico, facilitare gli spostamenti dei residenti e migliorare la qualità dell'aria, prima ancora della scadenza della concessione.



Miele per Christian Estrosi, gongolante a fianco del ministro: il primo cittadino della Capitale della Costa Azzurra da anni chiede aiuto allo Stato per eliminare il pedaggio.



In un primo tempo la giustificazione alla richiesta era basata sui costi, alti, che si deve sopportare per attraversare Nizza utilizzando l’autostrada, ora l’attenzione (compresa quella del ministro) è concentrata sull’ambiente e sulla qualità dell’aria, argomenti particolarmente forti e, soprattutto, assistiti da contributi europei.



E’ stato anche ipotizzato un ruolino di marcia: il ministro ha chiesto al concessionario Vinci Autoroutes di valutare i modi per ottimizzare il funzionamento attuale del pedaggio e calmierare le tariffe.

A lungo termine, prima della scadenza della concessione con Escota nel 2032, Tabarot ha proposto di transitare ad un sistema di flusso libero, simile a quello della regione parigina, così da migliorare il traffico in città e la qualità della vita.

In particolare ha affermato che si potrebbe pensare a una sua eliminazione definitiva: "Se vogliamo farlo, è ora o mai più", ha detto, consapevole delle difficoltà che questo comporta.



Un altro tema importante affrontato da Tabarot è quello del declassamento della Promenade des Anglais.



Al momento attuale l’emblema di Nizza è classificato «ad alta circolazione», uno status che mal si adatta alle attuali esigenze ambientali.



Quanto mai esplicita la posizione del Ministro: “Ci metterò il mio peso politico”.