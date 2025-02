MITO Investments punta al Principato di Monaco con un nuovo progetto da 3 milioni di euro

MITO Investments, holding con sede a Miami e guidata dall’imprenditore Mirko Tocchio, ha presentato ufficialmente la sua candidatura per la realizzazione di un innovativo centro di intrattenimento nel Principato di Monaco. Il progetto prenderà il posto del celebre Ni Box, realizzato dalla famiglia Pasteur e recentemente demolito per fare spazio al nuovo sviluppo urbanistico Mareterra.

La nuova struttura, che si estenderà su una superficie di circa 1.273 m², sarà situata al piano terra del complesso “Z.A.C. Saint Antoine” lungo Avenue Marquet a Cap d’Ail, una zona esclusiva che si affaccia su Monaco. Con un investimento iniziale di circa 3 milioni di euro, il centro di intrattenimento progettato da MITO Investments mira a diventare il punto di riferimento per il divertimento e l’intrattenimento non solo per Monaco, ma per l’intera Costa Azzurra.

La struttura Z.A.C. Saint Antoine dove verrà realizzato il centro di intrattenimento nel Principato di Monaco

Il centro includerà 8 piste da bowling di ultima generazione e un’area ristorazione e eventi con un diner in stile americano, ma l’elemento distintivo saranno le lounge dotate di videogames, simulatori sportivi e consolle per tornei, pensate per attrarre i giovani e gli appassionati di sport elettronici. L’ambiente sarà ideale per tutta la famiglia, con attività che spaziano dall’intrattenimento interattivo a momenti di relax e svago.

Mirko Tocchio, fondatore di MITO Investments, ha commentato: “Con questo progetto, vogliamo offrire a Monaco una nuova destinazione di intrattenimento, innovativa e adatta a tutte le età. Le nostre lounge con videogames e simulatori sportivi saranno uno spazio dove i giovani potranno divertirsi, ma l’intera struttura sarà pensata per soddisfare le esigenze di ogni visitatore.”

Situato in una zona strategica e in forte sviluppo, il centro avrà alta visibilità e sarà facilmente accessibile per residenti e turisti. L’intervento contribuirà a diversificare l’offerta di intrattenimento nel Principato, aggiungendo una nuova dimensione al panorama turistico e sociale di Monaco.

Se approvato, il centro di intrattenimento dovrebbe essere completato entro un anno, diventando così una delle principali attrazioni di Monaco e della Costa Azzurra e offrendo numerosi posti di lavoro.

Questo nuovo centro rappresenta un’opportunità unica per Monaco di ampliare la sua offerta di svago, facendo di Cap d’Ail una destinazione ancora più dinamica e pronta ad accogliere una clientela internazionale in cerca di divertimento e nuove esperienze.