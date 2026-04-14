Sanremo celebra i Design Days: tre giorni dedicati al design e al comfort dell’abitare

Sanremo si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato allo stile e al comfort: arrivano i “Design Days”, tre giornate speciali in cui il design diventa protagonista anche nella città dei fiori. Dal 17 al 19 aprile, lo showroom di Divani & Divani by Natuzzi di Corso Marconi 296 a Sanremo propone un’iniziativa dedicata a chi desidera rinnovare il proprio living con eleganza.

Per l’occasione, una selezione di modelli iconici sarà disponibile con uno sconto del 25%. Non si tratta di semplici divani, ma di vere e proprie icone di stile: progetti d’arredo che nel tempo hanno saputo distinguersi per linee riconoscibili, materiali di qualità e un comfort pensato per durare.

Tra i protagonisti dell’iniziativa spiccano soluzioni dal design contemporaneo e modulare, capaci di adattarsi alle esigenze di ogni ambiente. Forme morbide, dettagli curati e una forte attenzione alla funzionalità rendono questi modelli perfetti per chi cerca un equilibrio tra estetica e praticità.

Tra questi, esempi significativi sono il modello Valencia, apprezzato per le sue linee morbide e la grande versatilità progettuale, e il modello Roma, che unisce eleganza e funzionalità in una proposta dal carattere contemporaneo.

I “Design Days” rappresentano dunque un’opportunità concreta per avvicinarsi al design di qualità, con condizioni vantaggiose e la possibilità di scoprire da vicino le proposte più rappresentative del marchio.

L’offerta è valida esclusivamente dal 17 al 19 aprile e non è cumulabile con altre promozioni in corso. Un weekend da segnare in agenda per chi vuole dare nuova personalità ai propri spazi, all’insegna dello stile e del comfort firmato Divani&Divani.

Per consultare gli orari dello store di Sanremo: https://www.divaniedivani.it/negozio/sanremo-116.html