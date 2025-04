Spade, cavalieri e 110.000 visitatori: Biot conquista l’Europa medievale!

Con ben 110.000 visitatori in soli tre giorni, l’edizione 2025 di Biot & i Templari ha infranto ogni record di affluenza dalla nascita della manifestazione, nel 2009. L’evento si conferma non solo come la più grande festa medievale d’Europa, ma anche come il principale appuntamento del weekend sulla Costa Azzurra.



Dal 4 al 6 aprile, la cittadina di Biot si è trasformata in un autentico villaggio medievale, offrendo al pubblico un tuffo spettacolare nel XIII secolo.

Il programma, ricco e coinvolgente, ha incluso ricostruzioni storiche, tornei cavallereschi, spettacoli equestri, musica medievale dal vivo, e il fiore all’occhiello: il più grande mapping d’Europa, con 30.000 metri quadrati di proiezione.



“È una gioia immensa vedere che Biot & i Templari continua a far sognare grandi e piccini,” ha dichiarato Jean-Pierre Dermit, sindaco di Biot e vicepresidente della Comunità di Agglomerazione Sophia Antipolis. “Dal venerdì sera fino alla chiusura, ho visto sorrisi e sguardi pieni di meraviglia. È il regalo più bello che possiamo ricevere. Ogni anno cerchiamo di migliorare per offrire al pubblico un’esperienza sempre più autentica e coinvolgente”.



Il successo dell’evento è anche il frutto di un lavoro collettivo: oltre 200 volontari, 500 figuranti e più di 30 compagnie provenienti da tutta Europa hanno animato la città, offrendo 150 ore di spettacoli.



L’edizione 2026 si preannuncia già imperdibile: sarà infatti l’occasione per celebrare il decimo anniversario dell’evento, che negli anni ha saputo trasformare Biot in un punto di riferimento europeo per gli appassionati di rievocazioni storiche e cultura medievale.