Nizza eletta capitale del “Bien vivre”

Un bel riconoscimento per Nizza: la capitale della Costa Azzurra si è classificata al 1° posto fra città di Francia con più di 300 mila per la qualità della vita dei propri abitanti.



La classifica è stata stilata dal prestigioso settimanale le Journal du Dimanche.



Il risultato ottenuto riflette l’impegno quotidiano, di molti e diversi attori, per migliorare la qualità della vita dei Nizzardi.





Sono in tanti, infatti, impegnati nei settori più disparati che contribuiscono a rendere Nizza una città sempre più bella e piacevole in cui vivere.



Il riconoscimento giunge proprio nell’anno in cui Nizza si prepara ad accogliere, il prossimo giugno, la 3ª Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano.



In quell’occasione tutta la città si tingerà di blu: mostre, proiezioni, festival, letture, laboratori, concerti...