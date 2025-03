Nuova Commissione di Assegnazione degli alloggi demaniali del Principato di Monaco

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi statali si è riunita il 27 febbraio 2025 presso il Ministero di Stato, sotto la presidenza del signor Pierre-André Chiappori, Consigliere di Governo Ministro delle Finanze e dell'Economia.

La commissione, a seguito di un invito a presentare candidature aperto dal 16 settembre 2023 all'11 ottobre 2024, ha permesso di assegnare 194 alloggi.

Dopo le assegnazioni, l'anno scorso, degli appartamenti del Blocco C della Résidence Héméra, oggi sono stati assegnati quelli del Blocco B e diversi appartamenti restituiti dopo

ristrutturazione.

La commissione si iscrive nella continuità degli sforzi intrapresi dal Governo, su iniziativa di S.A.S. il Principe Sovrano, per rispondere ai bisogni abitativi dei monegaschi, con tassi di soddisfazione sempre elevati. Dal lancio ufficiale del Piano Nazionale per l'Edilizia nel 2019, 1.173 alloggi sono stati assegnati a famiglie monegasche.

Il Governo del Principato rimane pienamente impegnato in questa politica essenziale, proseguendo i suoi investimenti e mobilitando le risorse necessarie per offrire nuove opportunità di alloggio ai monegaschi nei prossimi anni.

In questa prospettiva, il Governo del Principato moltiplica le iniziative per migliorare l'ambiente di vita dei residenti statali. Oltre alla costruzione di nuovi edifici e alla ristrutturazione accelerata degli appartamenti esistenti, provvede ad adeguare regolarmente il programma tipo per gli appartamenti demaniali tenendo conto delle esigenze e dei riscontri.

Inoltre, per accompagnare al meglio i residenti nella loro vita quotidiana, facilita gli scambi di alloggi e mette a disposizione una guida pratica, pubblicata recentemente.

Il documento, pensato per rispondere alle domande legate all'occupazione e alla manutenzione delle abitazioni demaniali, è accessibile online e scaricabile al seguente indirizzo: https://monservicepublic.gouv.mc/thematiques/logement/acces-augement/secteurdomanial/guide--occupazione-e-manutenzione-della-tua-casa-di-proprietà