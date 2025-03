Si montano le tribune per il Gran Premio di Monaco di F1, occhio ai divieti

Il Principato ospiterà sabato 3 e domenica 4 maggio l'8° e 9° Monaco E-Prix e da giovedì 22 a domenica 25 maggio l'82° Formula 1 TAG Heuer Grand Prix di Monaco.

La realizzazione del circuito urbano richiede una serie di adattamenti per ospitare queste gare automobilistiche nel cuore della città. Inoltre, saranno lanciati, in parallelo con la campagna annuale degli asfalti già iniziata a fine febbraio, i lavori preparatori necessari per le installazioni delle infrastrutture relative alla sicurezza, alle riprese televisive, alla pubblicità ma anche all'accoglienza e agli accessi dedicati al pubblico. Queste operazioni ed i relativi adattamenti di viabilità cominceranno:

• lunedì 3 marzo nel settore di Port Hercule;

• martedì 25 marzo nel quartiere di Monte-Carlo.

Queste provocheranno deviazioni e implementazioni di direzioni uniche di circolazione, nonché divieti di parcheggio. Percorsi pedonali sicuri saranno istituiti dall'Automobile Club di Monaco (ACM), con pilotaggio manuale in alcune zone considerate pericolose per i pedoni.

Un ritorno alla normalità sugli assi interessati avverrà dopo le prove, man mano che gli impianti verranno smontati fino a domenica 22 giugno.