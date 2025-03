Nizza, ristrutturazione del MAMAC: cambia il progettista

Si riparte da zero con la progettazione dei lavori di ristrutturazione del MAMAC.

L’obiettivo resta invariato: offrire a questo prestigioso museo nizzardo un ambiente all’altezza della sua fama, con un forte orientamento verso la creazione contemporanea.



La ristrutturazione permetterà di ospitare le opere in condizioni di conservazione conformi ai migliori standard internazionali, di ampliare gli spazi espositivi e di migliorare il comfort dei visitatori.



Inizialmente, l’incarico per la progettazione e la realizzazione dei lavori era stato assegnato, con l’avvio dei preparativi previsto nel 2024.

Questi avrebbero incluso diagnosi strutturali, trasferimento e messa in sicurezza delle opere e prime demolizioni. Tuttavia, il progetto presentato dall’architetto designato si è discostato troppo dagli obiettivi stabiliti.



Di conseguenza, la Città di Nizza ha deciso di risolvere il contratto e di indire, all’inizio del 2025, una nuova gara per la progettazione dei lavori.

La data di riapertura al pubblico resta fissata per il 2029.



Nel frattempo, il MAMAC continuerà la sua missione attraverso una programmazione fuori sede ambiziosa, collaborando con i musei di Nizza e nazionali, e promuovendo le proprie collezioni a livello internazionale.

Il museo ha anche sviluppato nuovi strumenti digitali per rimanere vicino al pubblico locale e avviato progetti artistici e di mediazione in scuole, musei, ospedali e altri luoghi della Métropole Nice Côte d’Azur.



Il 2025 sarà un anno ricco di eventi, tra cui iniziative legate alla Biennale delle Arti e dell’Oceano, con molte sorprese in programma per il futuro. La programmazione completa è disponibile sul sito ufficiale del museo (www.mamac-nice.org).