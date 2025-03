I corsi organizzati ad aprile alla Scuola Superiore di Arti Plastiche - Padiglione Bosio di Monaco

Le vacanze di primavera sono propizie all'apprendimento artistico presso la Scuola Superiore di Arti Plastiche - Padiglione Bosio, dove diversi corsi sono organizzati per esprimere la creatività e acquisire una certa tecnica.

Periodo da lunedì 7 a venerdì 11 aprile 2025

Disegno - modello vivente - workshop animato da Laure Fissore Per studenti, liceali e adulti.

Il disegno secondo modello è una tappa fondamentale nell'apprendimento del disegno. Durante questa settimana: schizzi veloci e pose lunghe con il modello saranno in programma.

alle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Persone già iscritte ai laboratori pubblici: 325 € (o 65 € / giorno), persone non iscritte ai laboratori pubblici: 400 € (o 80 € / giorno)

Do it yourself! - workshop curato da Laurie Camous. Per i bambini dai 10 ai 13 anni.

Personalizzazione di oggetti (distintivi, magneti, tote bag...) dando libero sfogo all'immaginazione! Il corso sarà l'occasione perfetta per i bambini di sviluppare il disegno e scoprire nuove tecniche in modo divertente e originale. Ognuno partirà con creazioni uniche e personalizzate.

Dalle 14 alle 17. Persone già iscritte ai laboratori pubblici: € 162,50 (o € 32,50/ mezza giornata), persone non iscritte ai laboratori pubblici: 200 € (o 40 € / mezza giornata)

Periodo da lunedì 14 a venerdì 18 aprile 2025

I discendenti di Dada - workshop condotto da Yannick Cosso. Per studenti delle scuole medie, superiori e adulti.

Partendo da semplici basi grafiche, i partecipanti giocheranno sui contrasti integrando vari materiali per costruire immagini uniche.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.00. Persone già iscritte ai laboratori pubblici: 325 € (o 65 € / giorno), persone non iscritte ai laboratori pubblici: 400 € (o 80 € / giorno)

Attenzione, posti limitati. Informazioni e iscrizioni: +377 93 30 18 39/ esap@mairie.mc