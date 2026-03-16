Il Principato di Monaco ospita la 5ª edizione del Monaco PropTech Symposia: innovazione e crescita per il futuro del real estate

Il Governo del Principato di Monaco, in collaborazione con il Monaco Economic Board, organizza la 5ª edizione del Monaco PropTech Symposia, un evento internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche che stanno trasformando il settore immobiliare globale. La conferenza si terrà giovedì 19 marzo 2026, dalle ore 17:00 alle 20:00, presso lo Yacht Club de Monaco, nel quadro del Monaco International Investment Forum (MIIF).

Intitolata “PropTech: Accelerator of Innovation & Growth in Real Estate”, la conferenza riunirà investitori, imprenditori, ricercatori e decisori pubblici per analizzare le principali trasformazioni del mercato immobiliare e il ruolo delle tecnologie emergenti nello sviluppo di nuove opportunità economiche.

L’evento sarà moderato da Geneviève Berti, Direttrice della Comunicazione del Governo del Principato, e si inserisce nel programma di iniziative della cattedra “Real Estate Tech”, istituita nel 2019 tra il Principato di Monaco e ESCP Business School, una delle più prestigiose business school europee.

Nel corso del symposium verrà inoltre presentato il PropTech Barometer 2025, uno strumento di analisi che consente di comprendere le principali tendenze del settore e l’impatto delle innovazioni tecnologiche sul mercato immobiliare internazionale.

Relatori internazionali

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di importanti esperti e leader del settore PropTech e degli investimenti immobiliari:

Jaime Luque, Professore di Real Estate e Direttore del Real Estate Institute presso ESCP Business School, titolare della cattedra “Real Estate Tech” del Governo di Monaco e consulente per le politiche abitative della Commissione Europea.

Jesse Witkowski, fondatore della piattaforma DFX, un sistema di nuova generazione basato sull’intelligenza artificiale progettato per supportare gli investitori immobiliari nella gestione del capitale e nell’analisi dei mercati.

Ahmed Mahil Ana, fondatore e CEO di LUYTEN 3D, azienda leader nella stampa 3D in calcestruzzo alimentata da intelligenza artificiale, che sviluppa soluzioni innovative per rendere le costruzioni più rapide, sostenibili ed efficienti.

Miguel Nigorra, Partner e Head of Europe di Fifth Wall, uno dei principali fondi di venture capital al mondo specializzati in tecnologie per il real estate.

Secondo Diego Bonaventura, Head of Digital Economy del Governo del Principato di Monaco, l’evento rappresenta un’importante occasione per esplorare come l’innovazione tecnologica stia accelerando la crescita del settore immobiliare, trasformando gli asset e creando nuove opportunità di investimento a livello globale.

Programma dell’evento

La conferenza inizierà con il benvenuto agli ospiti alle ore 17:00; seguiranno la cerimonia di apertura alle 17:30 e gli interventi introduttivi di Ludmilla Raconnat Le Goff, Responsabile nazionale per l’attrattività presso il Governo del Principato e Segretaria generale del Consiglio Strategico per l’Attrattività.

Alle 17:45 si terrà il panel principale dedicato alla PropTech come motore di innovazione e crescita nel real estate, mentre le conclusioni saranno affidate a Pascal Rouison, responsabile della Delegazione interministeriale per la transizione digitale.

L’evento si concluderà con un cocktail di networking dalle 19:00 alle 20:00, offrendo ai partecipanti l’opportunità di incontrare relatori, investitori e professionisti del settore.