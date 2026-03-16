Il Pavillon Monaco a Belgrado per l’International Participants Meeting di Expo 2027: firmato il contratto di partecipazione del Principato di Monaco

Il Pavillon Monaco è attualmente in missione a Belgrado per partecipare all’International Participants Meeting (IPM) di Expo 2027, una tappa fondamentale nel percorso di preparazione dell’Esposizione Specializzata Expo 2027 Belgrade, che si terrà nella capitale serba dal 15 maggio al 15 agosto 2027.

La delegazione è guidata da S.E. Mireille Martini, Presidente del Pavillon Monaco, accompagnata dai suoi collaboratori. L’incontro internazionale riunisce i rappresentanti dei Paesi partecipanti e gli organizzatori dell’evento con l’obiettivo di fare il punto sullo stato di avanzamento dei preparativi, sugli orientamenti tematici e sulle modalità di partecipazione a questa importante esposizione internazionale.

L’Expo 2027 si svilupperà attorno al tema “Play for Humanity – Sport and Music for All”, che mette in evidenza il ruolo universale dello sport e della musica come strumenti di dialogo, inclusione e cooperazione tra i popoli.

Nel corso della missione a Belgrado, la delegazione del Pavillon Monaco ha partecipato a diverse riunioni di lavoro, ha visitato il futuro sito espositivo e ha incontrato le altre delegazioni internazionali, con l’obiettivo di preparare al meglio la partecipazione del Principato di Monaco e valorizzare il proprio padiglione durante l’esposizione.

In questa occasione, S.E. Mireille Martini ha inoltre firmato ufficialmente il contratto di partecipazione all’Expo 2027 Belgrade, alla presenza di Jagoda Lazarević, Ministra del Commercio estero e interno della Serbia e Commissaria di Expo 2027, e di Danilo Jerinić, Direttore dell’Esposizione 2027.

La presenza della delegazione monegasca a Belgrado testimonia l’impegno del Principato di Monaco a partecipare attivamente all’Esposizione internazionale del 2027. Questa partecipazione si inserisce nella volontà del Principato di rafforzare la propria presenza sulla scena internazionale e di promuovere i propri impegni nei campi dell’innovazione, della sostenibilità e della cooperazione internazionale.