Printemps des Technologies 2026: a Saint-Raphaël due giorni per capire il futuro del digitale e dell’intelligenza artificiale

Torna il Printemps des Technologies con la sua quarta edizione, in programma il 20 e 21 marzo 2026 al Palais des Congrès di Saint-Raphaël. Un appuntamento ormai consolidato che si propone di fare luce sulle grandi questioni legate al digitale, sempre più centrali nella vita quotidiana: fino a dove può spingersi l’intelligenza artificiale? Che significato conserva oggi la libertà di espressione online? E soprattutto, di chi possiamo fidarci sui social network?

Per rispondere a questi interrogativi, l’evento riunirà circa 30 esperti tra giornalisti, imprenditori, avvocati, astrofisici e artisti. Attraverso una ventina di conferenze e keynote, il pubblico sarà guidato in un’analisi approfondita delle trasformazioni tecnologiche che stanno ridefinendo diversi ambiti: dall’influenza dei social media alle nuove dinamiche economiche e geopolitiche, fino alla conquista dello spazio.

Il programma si distingue per un approccio che combina l’analisi dello stato attuale delle innovazioni digitali con una riflessione sulle prospettive future, offrendo un quadro ricco e articolato delle sfide in corso.

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano le due “Conférences de 18h59”, previste venerdì 20 e sabato 21 marzo. Il primo giorno sarà protagonista Viviane Chaine Ribeiro, figura di riferimento nella trasformazione digitale delle imprese. Già presidente di Talentia Software e prima donna alla guida della Fédération Syntec, condividerà la propria esperienza in un settore dove tecnologia, competitività e innovazione sono strettamente interconnesse.

Il giorno successivo, il pubblico potrà ascoltare Alain Juillet, ex direttore dell’intelligence della DGSE e tra i principali esperti di intelligence economica in Francia. Dopo il suo recente intervento dedicato agli equilibri globali, tornerà a Saint-Raphaël per analizzare le implicazioni della rivoluzione tecnologica, con un focus sulla sovranità digitale e sugli scenari geopolitici emergenti.

Accanto ai momenti di riflessione, il Printemps des Technologies offrirà anche un’esperienza concreta e interattiva. Durante le due giornate, i partecipanti potranno prendere parte a workshop dedicati all’intelligenza artificiale, pensati per tutti i livelli di competenza. Dall’utilizzo delle IA generative alla creazione di contenuti visivi, fino alle questioni legate ai diritti d’autore e alla responsabilità, le attività permetteranno di comprendere e sperimentare direttamente le potenzialità di queste tecnologie.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è richiesta la registrazione presso il Centro Culturale di Saint-Raphaël, telefonicamente o via email: billetterie@ville-saintraphael.fr

Il programma completo è disponibile con possibili aggiornamenti.

A Saint-Raphaël, città di oltre 35.000 abitanti, il dibattito sulle tecnologie emergenti torna protagonista in un evento aperto a tutti.

https://www.ville-saintraphael.fr/