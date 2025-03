Pasqua 2025 nel Principato: ecco il programma del Comune di Monaco

Come ogni anno, il Comune di Monaco è lieto di annunciare una serie di animazioni per celebrare le feste di Pasqua, offrendo alle famiglie numerosi momenti di gioia e di scoperta all'interno dei diversi luoghi comunali.

Arte, scoperta e lettura alla Biblioteca Princesse Caroline

Martedì 8 aprile dalle 14 alle 16, un laboratorio di pixel art è proposto per i bambini dai 6 ai 13 anni. Divertente e creativo, l'arte che trasforma ogni piccolo quadrato in un'opera d'arte unica è per i principianti o gli appassionati di disegno! Gratuito, previa iscrizione: www.mediatheque.mc/ +377 93 15 22 72.

Giovedì 10 aprile dalle 15h alle 16h, è una sessione di Kamishibaï che delizierà i più giovani a partire dai 4 anni! Questo piccolo teatro di carta, direttamente dal Giappone, invita a scoprire le storie della primavera e di Pasqua! Un'occasione unica per lasciarsi trasportare da immagini e racconti e immergersi in un universo dove ogni illustrazione racconta una storia affascinante. Accesso libero e gratuito.

Lunedì 14 aprile dalle 15h alle 16h, luogo per una lettura piena di dolcezza e sorprese per i bambini dai 4 anni in su. Storie avvincenti intorno a questa festa primaverile, ricca di tradizioni e simboli. Accesso libero e gratuito.

Laboratorio di ceramica nella sala A Fàbrica per bambini dai 7 ai 10 anni

Mercoledì 16 aprile tra le 10.30 e le 15.30, i bambini dai 7 ai 10 anni che frequentano o risiedono a Monaco sono invitati nella sala A Fàbrica del Parco Principessa Antonietta per realizzare dei vuoti o dei vasi di matite in argilla sul tema della Pasqua. Due sessioni saranno disponibili: dalle 10:30 alle 12 e dalle 14:00 alle 15:30. Gratuito, iscrizione obbligatoria: +377 93 15 26 05. (Attenzione, posti limitati!)

Caccia alle piante al Centro Botanico per bambini dai 3 ai 12 anni

Sabato 19 aprile tra le 9.30 e le 12.30, il Centro Botanico del Giardino Esotico di Monaco ospiterà la ormai (molto) famosa caccia alle piante! I bambini dai 3 ai 12 anni scolarizzati o domiciliati a Monaco dovranno trovare delle piccole piante nascoste ai bordi del massiccio e ripartiranno, una volta terminata la loro missione, con un sacchetto di uova di cioccolato. Gratuito, iscrizione obbligatoria: jardin-exotique@mairie.mc/ +377 93 15 29 80. (Attenzione, posti limitati!)

Laboratori creativi, struttura gonfiabile e incontro con gli animali da cortile al Parco Princesse Antoinette

Domenica 20 aprile dalle 14 alle 17:30, il Parco Principessa Antonietta ospiterà una struttura gonfiabile, stand di trucco, laboratori creativi, giochi ludici in legno, uno scultore di palloncini, mascotte e un photo booth per la gioia dei più piccoli (e più grandi)! In aggiunta, e come l'anno scorso, gli animali da cortile prenderanno possesso della parte superiore del parco. Accesso libero e gratuito. Informazioni: +377 93 15 06 03.