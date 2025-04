Alexandre Mars rende possibile l'impossibile per i membri del Monaco Economic Board

Nell'ambito delle sue conferenze in inglese (Monaco Economic Conferences), il Monaco Economic Board ha accolto giovedì 4 aprile a Monaco Tech Alexandre Mars, imprenditore di successo, filantropo dirompente, comunicatore riconosciuto e, come tutti hanno potuto constatare, oratore di grande talento.

L'intervento di Alexandre Mars è stato organizzato sotto forma di scambio con Margherita Colombo Pastorelli, Business Development Manager presso il MEB. Un formato che ha dato subito il tono, caldo, interattivo e naturalmente istruttivo.

Anche se molto ben fornito di diplomi di prestigio (HEC, Parigi-Dauphine...), è dall'età di 17 anni che Alexandre Mars inizia la sua carriera di imprenditore. Un'ambizione dettata in primo luogo dall'intuizione che il denaro può portare una certa libertà. Perché il giovane di allora ha già l'ambizione di agire diversamente, "avevo bisogno di soldi per fare le cose giuste".

Incontra quindi le creazioni di imprese, investimenti, vendite fruttuose nel digitale e nella finanza; poi quando sente che il momento è arrivato una decina di anni fa, si posiziona come imprenditore sociale, la sua vocazione di sempre.

Fonda quindi Epic, una fondazione internazionale che funge da intermediario tra i donatori e le associazioni che sostengono grandi cause come l'istruzione, l'uguaglianza o la protezione del pianeta. Una motivazione nata da una constatazione: "Spesso le persone che vogliono fare donazioni affrontano tre freni: non mi fido, non so cosa fare e non ho le conoscenze.". Grazie alla sua visione dirompente e alle sue competenze imprenditoriali, facilita la donazione di milioni di dollari a organizzazioni selezionate con cura.

Il suo percorso ispiratore non finisce qui. Partendo dalla constatazione che il ruolo della finanza non deve essere solo quello di guadagnare denaro, fonda nello stesso tempo Blisce/, una società d'investimento che si impegna a fare del capitale un vettore di miglioramento del nostro mondo. L'azienda è così la prima nel suo settore ad essere certificata BCorp, un marchio internazionale esigente che riconosce le buone pratiche delle aziende in termini di impatto sociale, sociale e ambientale.

Altro "possibile" messo in atto da Alexandre Mars, INFINITE, un'iniziativa che permette a giovani brillanti studenti provenienti da ambienti popolari di finanziare i loro studi nelle scuole più grandi, senza interessi e senza garante. Il rimborso serve poi a finanziare il prossimo beneficiario. Semplice ed efficace.

Perché l'imprenditore non è un dolce sognatore. Ognuno dei suoi progetti parte da una problematica che si sforza di trasformare positivamente con soluzioni concrete che danno risultati.

Durante questo scambio, Alexandre Mars ha consegnato ai sessanta dirigenti presenti le chiavi della sua filosofia, senza giri sulle difficoltà, ma così entusiasmante per la sua capacità di impegnarsi verso un mondo migliore come imprenditore. Una bella lezione di vita, ottimista e portata dall'azione di un creatore di iniziative come nessun altro.