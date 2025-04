Cooperazione, visita ufficiale di una delegazione monegasca in Madagascar

Dal 24 marzo al 4 aprile, una delegazione monegasca guidata da Isabelle ROSABRUNETTO, direttore generale del Dipartimento delle relazioni esterne e della cooperazione, si è recata in Madagascar per incontrare i partner locali, i beneficiari dei progetti sostenuti dalla Cooperazione monegasca e dalle autorità malgasce.

Il partenariato con il Madagascar, primo paese beneficiario della cooperazione monegasca da 20 anni, si sviluppa attraverso una quarantina di progetti che coinvolgono il settore pubblico e la società civile. Dal 2016 i due paesi sono legati da un accordo nel settore della salute e, dal 2022, da un accordo quadro generale, firmato durante la visita del ConseilMinistro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione.

Questa nuova visita ha anche comportato un incontro con il Prof. Zely Arivelo RANDRIAMANANTANY, Ministro della Salute pubblica. Tra i programmi emblematici sostenuti dal Governo del Principato, la delegazione monegasca ha potuto visitare, sull'isola di Sainte-Marie, l'avanzamento della strategia nazionale di copertura sanitaria universale del Ministero della Salute pubblica, implementata con il sostegno dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Durante il viaggio la delegazione ha visitato quattro regioni di questo paese dove più di 8 persone su dieci vive al di sotto della soglia di povertà, ma la società civile è straordinariamente resiliente e dinamica. Questa è stata l'occasione di scambi con le popolazioni e con una trentina di partner, i rappresentanti di Monaco si congratulano della diversità e della qualità dei progetti sostenuti dal Governo del Principato di Monaco, sia nei settori della salute, della sicurezza alimentare e nutrizionale, dell'educazione e della protezione dell'infanzia, l'imprenditorialità locale e l'accesso al lavoro dignitoso

Da Antananarivo, la capitale, a Fianarantsoa, città degli altopiani, visite di progetto e Si sono succedute delle riunioni di lavoro che hanno permesso di mettere in luce le azioni sostenute dal Governo del Principato sulla Grande Isola.

Incontri con le autorità locali e partner come il consorzio agricolo FERT/FEKAMA/FIFATA che lavora per la transizione verso un'agricoltura più ecologica, il nuovo hub imprenditoriale della società Miarakap e dei partner storici come l'IECD sui mestieri e l'ospitalità/ristorazione o ancora il progetto Sandrata portato da Apprentis d'Auteuil, che sostiene i partner impegnati nella protezione dell'infanzia.

Il programma di chirurgia cardiaca infantile del Monaco Collettivo Umanitario è anche schierato con successo nel paese. La delegazione è stata accolta al preventorium Rainier III dalla congregazione delle suore che lo gestisce.

Infine, questa visita è stata l'occasione per Isabelle ROSABRUNETTO di condividere alcuni momenti con il Console Generale di Monaco, Cyril JUGE, che lavora anche a sostegno della gioventù malgascia, così come la squadra locale della Cooperazione monegasca..