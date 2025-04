Presentato il rapporto di Monaco al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura

L'8 e il 9 aprile 2025, una delegazione monegasca guidata dal Segretario di Stato alla Giustizia, Direttore dei Servizi Giudiziari, Sig. Samuel VUELTA SIMON, ha presentato il rapporto di Monaco sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, a Ginevra, presso la sede dell'Alto commissariato per i diritti umani dell'ONU.

Ha presentato in particolare il diritto monegasco in questa materia e l'indipendenza della giustizia e del potere giudiziario. Sono stati evidenziati anche gli sforzi compiuti dal precedente riesame del 2016 per rafforzare il quadro giuridico e istituzionale, con l'obiettivo di garantire una protezione sempre più efficace contro tutte le forme di violenza.

Il dialogo franco e costruttivo della delegazione monegasca con gli esperti membri del Comitato ha riguardato anche le garanzie di rispetto dei diritti umani, l'assistenza giudiziaria, nonché i miglioramenti delle condizioni di detenzione nel Principato, il trasferimento di prigionieri e altri punti correlati.

La delegazione era composta da rappresentanti della Direzione della Sicurezza Pubblica, della Direzione degli Affari Giuridici, della Direzione dei Servizi Giudiziari, del Dipartimento delle Relazioni Esteri e della Cooperazione e della Rappresentanza permanente di Monaco presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevr

Si ricorda che il Principato ha ratificato la suddetta Convenzione nel 1991. Come altri esami di questo tipo, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura pubblicherà in un secondo momento le sue osservazioni finali, corredate di raccomandazioni che saranno oggetto di una procedura di follow-up.