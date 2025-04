Lesbiche, drag queen e voci arabe: il festival queer di Nizza rompe ogni confine

Mascarpone – The Rainbow Cake, film di apertura del festival © In&Out 2025

Dal 17 al 28 aprile 2025, la capitale della Costa Azzurra si trasforma in un laboratorio di cultura queer con la 17ª edizione del festival In&Out.

In un mondo segnato da polarizzazioni e intolleranze, l’evento si propone come uno spazio libero per il pensiero critico, la visibilità e la celebrazione delle diversità.





Il weekend del genio lesbico: parole, cinema e risate

Dal 25 al 27 aprile, riflettori puntati sulle donne che amano le donne. Apre le danze venerdì 25 alle 19 presso la libreria Les Parleuses, l’incontro con l’attrice e musicista Aloïse Sauvage e la saggista Matilde Viot, che dialogheranno intorno al libro Le Déni lesbien, condividendo esperienze personali e militanza.



Sabato 26, doppio appuntamento alla Villa Arson:

Dalle 10,30 alle 15,30, laboratorio teatrale queer con la compagnia À nos joies, per esplorare amore, corpo e risata attraverso il clown.

Dalle 21 la serata Short en queer porta sullo schermo cinque cortometraggi francesi firmati da giovani registe lesbiche.



Domenica 27 alle 17, al teatro La Semeuse, va in scena lo spettacolo di clown queer della compagnia À nos joies: un inno poetico all’amore come forza rivoluzionaria.





Javel Habibi: la regina del cabaret queer arriva da Parigi

Tra i grandi nomi di questa edizione spicca Florent Gouëlou, alias Javel Habibi: regista, performer e icona drag.

Venerdì 18 aprile alle 18,30, all’Artistique, porta in scena uno spettacolo di cabaret esplosivo, accompagnato da Ruby On The Nail, finalista di Drag Race France 3.



La serata continua con il documentario "Habibi, chanson pour mes ami·e·s", firmato da Gouëlou, che racconta il dietro le quinte dell’ultimo cabaret parigino tra emozione e attivismo.

Appuntamento al cinema Variétés anche domenica 20, con la proiezione del suo film "Nous les prochains", durante la notte del queer metraggio.





Queer e arabo: due voci controcorrente

Lunedì 21 aprile, spazio alla letteratura queer del mondo arabo con due nomi d’eccezione: Abdellah Taïa (Marocco) e Karim Kattan (Palestina).

I due autori discuteranno delle complessità identitarie delle comunità LGBTQIA+ in contesti segnati da guerre, esilio e discriminazione.



L’incontro sarà preceduto dalla proiezione del cortometraggio "Ne jamais s’arrêter de crier" di Taïa, potente grido contro il silenzio imposto.



Più di un festival: una presa di posizione

In&Out non è solo una rassegna cinematografica. È un atto politico, un gesto poetico, un abbraccio collettivo. È un luogo dove l’arte diventa strumento di visibilità, riflessione e lotta.



Il programma completo é inserito al fondo dell’articolo.