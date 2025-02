Monaco, alla scoperta del nuovo quartiere Mareterra con visite guidate

Godetevi una passeggiata guidata di Mareterra per scoprire questo progetto, la sua storia e le scelte che hanno plasmato il suo paesaggio.

Con 800 alberi e 35.000 piante su 9.400 m2 di spazi verdi, il nuovo quartiere integra una rete di fontane notevole, comprendente cinque bacini e un fosso che scende dalla cima della collina fino al Larvotto, mentre sull'altro versante, il Giardino Giapponese si è ampliato e ospita una nuova pagoda.

In un approccio sostenibile, sono state realizzate infrastrutture innovative, tra cui una vasca di irrigazione che recupera le acque piovane per l'irrigazione delle aree verdi e una vasca di tempesta che limita gli scarichi in mare.

Venite anche a scoprire i due nuovi spazi insoliti: la «Grotta Blu», che offre una vista unica sull'interno di un «cassone Jarlan» e il suo ruolo di «rompi-onde», e «L'espace de méditation», un'oasi di serenità ornata di quarzo, vetro e metallo, invitano alla contemplazione. Durante questa passeggiata istruttiva, proposta dalla Direzione dell'Urbanistica, potrete scambiare opinioni sui metodi di lavoro, le sfide affrontate e i retroscena del cantiere.

Un'occasione unica per immergersi nel know-how che ha dato vita a questo nuovo spazio nel Principato. Appuntamento alle 14:00 in piazza Princesse Gabriella davanti all'opera «Quatre Lances» di Alexandre Calder nei mercoledì 26 febbraio, 5-12 e 19 marzo.