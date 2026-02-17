AMC Haute Couture incanta il Gala del Capodanno Cinese a Monaco (Foto)

Durante il prestigioso Gala del Capodanno Cinese, organizzato all’Hôtel Le Méridien di Monaco dalle associazioni Mona Chine e Monaco Dragon Prestige, AMC Haute Couture ha catturato nuovamente l’attenzione confermandosi come casa d’eccezione nel panorama dell’alta moda monégasca. Per la quarta partecipazione a questo evento culturale e diplomatico di rilievo, la maison ha presentato una collezione esclusiva di dieci silhouettes, maschili e femminili, espressione di eleganza senza tempo e raffinatezza assoluta.

Sotto la direzione artistica della Maître Tailleur Angela Petrulli, AMC Haute Couture ha incantato gli ospiti con creazioni in cui ogni dettaglio racconta una storia di passione e maestria. La firma stilistica della maison si è confermata fedele alla filosofia dell’eleganza in ogni circostanza, spaziando dalla sobrietà diurna alla sofisticazione notturna.

La collezione ha proposto un vero e proprio viaggio tessile d’eccezione, dai cotoni pregiati di Saint-Gall ai velluti profondi, fino a materie nobili finemente lavorate. Le silhouette femminili hanno incarnato una grazia strutturata e contemporanea, mentre quelle maschili hanno espresso charme, potenza e raffinatezza.

Tra i momenti più significativi della serata, alcune creazioni già presentate al Congresso Mondiale dei Maestri Sarti (WFMT) in Corea del Sud, evento internazionale di riferimento per l’eccellenza sartoriale, sono state mostrate per la prima volta al pubblico monégasco, confermando il prestigio e la notorietà internazionale della maison.

La serata è iniziata alle 19 con un cocktail di benvenuto, seguito dalla tradizionale cerimonia del drago, simbolo di forza e prosperità. Gli ospiti hanno poi gustato una cena gourmet in quattro portate prima di assistere alla sfilata, cuore delle celebrazioni. Sotto i riflettori, le creazioni di AMC Haute Couture hanno suscitato ammirazione ed emozione, sottolineando l’impegno della maison per l’eccellenza artigianale e l’innovazione stilistica.

La maison ha inoltre avuto l’onore di vestire Miss Côte d’Azur 2025, finalista di Miss France 2025, rafforzando così il suo raggio d’azione oltre i consueti palcoscenici e ottenendo riconoscimento tra le figure più emblematiche dell’eleganza contemporanea.

AMC Haute Couture ringrazia infine il fotografo Saverio Chiappalone, il cui sguardo artistico cattura l’emozione, la precisione dei tagli e l’essenza di ogni sfilata, imprimendo nella memoria visiva della maison questi momenti unici.

Più di una semplice sfilata, la serata si è trasformata in una dichiarazione artistica, una celebrazione dell’eredità sartoriale reinterpretata con modernità e audacia.

Su AMC Haute Couture

Fondata nel 1996 da Angela e Giovanni Petrulli, AMC Haute Couture rappresenta l’eccellenza del su misura e la tradizione del grande tailoring. La maison si distingue per l’artigianalità rigorosa, l’attenzione ai dettagli e un approccio senza tempo al lusso contemporaneo, con l’obiettivo di valorizzare l’allure, rivelare la personalità e rendere ogni creazione eterna.



