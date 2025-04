Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Mostre

Galerie Seguin - "Regards" - Fino al 31 maggio - 4 rue du Docteur Rostan- Antibes

Décors colorés - fino al 30 aprile - Musée d’Archéologie – Antibes

Xavier. Chemins buissonniers - fino al 29 giugno - Musée Picasso – Antibes

Leurs majestés : homard et langouste - fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes



Visite Guidate

Le Vieil Antibes en anglais : sur demande.



AURON

Nettoyons le Sud et le domaine skiable d’Auron

Sabato 26 aprile 2025 dalle 9:30 alle 12.

Parking de Chastéllarès



BEAULIEU SUR MER

Conferenza “Les Décrets du Soleil : reconstitution et usage d’instruments astronomiques décrits par Ptolémée”

Giovedì 24 aprile 2025 alle 17:30.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



Presentazione di Daniel Ciampolini dell’hang e della sua composizione musicale “Du Sable, de l’Air et de l’Eau”.

Venerdì 25 aprile 2025 alle 17:30.

Crypte de l'Eglise

bd du Général Leclerc



Puliamo il sud – Beaulieu-sur-Mer

Sabato 26 aprile 2025 dalle 9:30 alle 12.

Plage de la Petite Afrique



Regata “Challenge Beaulieu Plaisance

Sabato 26 aprile 2025 dalle 13 alle 17.

Port de plaisance

bd Maréchal Leclerc



BEAUSOLEIL

Loto solidaire

Sabato 26 aprile da 14:00 a 17:00

salle 93, Rue Jules ferry



Laboratori di scambio culturale

Tutto l'anno

Ateliers d'échanges,

Immeuble "Le Centre",

Salle Saint-Cyr



BREIL SUR ROYA

Enduro du Loup du Bois noir 2025

Domenica 27 aprile da 08:00 a 16:30

Col de Brouis, RD 2204



CAGNES SUR MER

3° Incontri marittimi e poetici

Sabato 26 aprile 2025 dalle 10 alle 17.

Port du Cros-de-Cagnes



CANNES

Atelier - Techniques de médiation dans la résolution de conflits

Giovedì 24 aprile 2025

Horaire(s) :

De 17h à 18h30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



CANNESERIES 2025

Saison 8 - Festival international des séries de Cannes

Da giovedì 24 aprile 2025 a martedì 29 aprile 2025

au mardi 29 avril 2025

Luoghi diversi



Concert - Hommage à Nina Simone

Soirée jazz

Giovedì 24 aprile 2025

Horaire(s) :

20h30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



Visite promenade du Suquet

Venerdì 25 aprile 2025

Horaire(s) :

10h30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Visite guidée - Vanuatu. La voix des ancêtres

Venerdì 25 aprile 2025

Horaire(s) :

14h30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Visite guidée - Le temps du renouveau

Venerdì 25 aprile 2025

Horaire(s) :

15h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Spectacle - Je vis avec Freddie Mercury

Venerdì 25 aprile 2025

Horaire(s) :

20h

(ouverture des portes à 19h)

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Opéra - La Traviata

Da venerdì 25 aprile 2025 a sabato 26 aprile 2025

Horaire(s) :

19h30

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



Animations - Notre quartier en fête

Venerdì 25 aprile 2025

Horaire(s) :

De 16h30 à 19h30

Coulée verte de Ranguin (derrière l'Église Saint Jean Bosco)



Cannes International Triathlon 2025

12e édition

Quand ?

Da venerdì 25 aprile 2025

a domenica 27 aprile 2025

au dimanche 27 avril 2025

Village Expo au square Verdun avec de la vente de matériel de triathlon.

Horaires : vendredi de 15h à 20h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 9h à 17h

Dimanche 27 avril

Au départ de Bijou Plage sur le boulevard de la Croisette :

9h15 - Départ du parcours M : 1 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.

8h - Départ du parcours L : 2 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied.

Au départ de l'île Sainte-Marguerite :

7h - Départ du parcours Xtrême Duo L : 2 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied.



Conférence - Moyen Âge : vraiment crasseux ou brillamment méconnu ?

Venerdì 25 aprile 2025

Horaire(s) :

18h30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Spectacle - Théâtralies de Cannes

Matin brun - L'Atelier

Da sabato 26 aprile 2025

a domenica 27 aprile 2025

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Spectacle - Secret Story Séniors

Pièce d'improvisation théâtrale

Sabato 26 aprile 2025

Horaire(s) :

20h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Spectacle - Missak et Mélinée Manouchian : un destin entre résilience et résistance

Sabato 26 aprile 2025

Horaire(s) :

De 17h à 22h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Opéra - Les Noces de Figaro

The Metropolitan Opera

Sabato 26 aprile 2025

Horaire(s) :

18h55

Cinéma Olympia

5 rue de la Pompe



Musique - Atelier d'écriture slam

Sabato 26 aprile 2025

Horaire(s) :

14h

Médiathèque de La Verrerie

9 rue Marco del Ponte



Humour - Match d'improvisation théâtrale

LIC (Cannes) VS Improseine (Montreuil)

Sabato 26 aprile 2025

Horaire(s) :

20h30

(venir à 20h pour avoir de bonnes places)

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Animations - Piétonisation du boulevard du Midi-Louise Moreau

Domenica 27 aprile 2025

Horaire(s) :

De 9h à 17h30

Boulevard du Midi-Louise Moreau, Cannes (de la section du chemin de la Nadine à la rue de la Verrerie)



Musique - Masterclass de chant lyrique

avec Jean-François Vinciguerra

Domenica 27 aprile 2025

Horaire(s) :

de 10h30 à 18h

Château Font de Veyre

70 avenue Docteur Raymond Picaud



Musique - Bernadette de Lourdes

Domenica 27 aprile 2025

Horaire(s) :

16h

Cinéma Olympia

5 rue de la Pompe



Conférence - Chair et choses : les hypnoses de Rebecca Horn

Lunedì 28 aprile 2025

Horaire(s) :

15h

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



Concert - Carte Blanche - B.A.C.H / L'Offrande musicale

Martedì 29 aprile 2025

Horaire(s) :

19h15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Visite du quartier Montfleury

Martedì 29 aprile 2025

Horaire(s) :

14h

23 boulevard Montfleury, Cannes (devant la résidence Le Gallia)



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Mostre ed esposizioni

Exposition - Métamorphose - Valérie Court

Fino a mercoledì 30 aprile 2025

Horaire(s) :

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Cannes Seniors Le Club Noyer

73 cours Félix Faure



ExpositionArts plastiquesTout public

Fino a sabato 3 maggio 2025

Horaire(s) :

De 10h à 17h

Beaux-arts de Cannes, 2e rue du Barri à Cannes



Exposition - Florence Obrecht - Odyssée

Fino a domenica 18 maggio 2025

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

(fermée le 25 déc. et le 1er jan.)

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino al 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Exposition - Exposition internationale des artistes

Fino a domenica 22 giugnbo 2025

Horaire(s) :

De 15h à 19h

Nocturnes sur demande.

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance

Fino a domenica 21 settembre 2025

Horaire(s) :

Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles

Fino a lunedì 5 gennaio 2026

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



CAP D'AIL

PRINTEMPS CAMELIAS - Conferenza

Fino al 17 Maggio 2025

Giovedì 24 aprile dalle 18.30 alle 19.30 “Alla scoperta dei fiori commestibili e della professione di

Floricultrice”. Conferenza tenuta da Eve Vernice.

Aperto a tutti (9 euro/partecipante - iscrizione obbligatoria, numero di posti limitato)

Sabato 17 maggio 2025 dalle 14.00 alle 19.30 “Autori in giardino”, la 9ª edizione della

e “Notte dei musei”.

Aperta al pubblico (ingresso libero)

Villa Les Camélias

Avenue Raymond Gramaglia



Happy Hour – Club del libro - Conferenza

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



Au pays des jouets oubliés

Mercoledì 16 aprile 2025 dalle 15:30 alle 16:30.

Théâtre Les Funambules

5 rue du Docteur Lyons - Maison des Arts



CARROS

Simon la Gadouille - Teatro

Venerdì 25 aprile 2025

Orari di apertura il venerdì dalle 20 alle 21.

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



Grand Pays - Teatro

Martedì 29 aprile 2025

Orari di apertura il martedì dalle 20 alle 21:30.

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



Sous nos pas, les rivières - Esposizione

Fino al 15 Giugno 2025

Centre International d'Art Contemporain

Place du Chateau - Château de Carros



GATTIERES

Le médecin malgré lui – Resto Théâtre

Sabato 26 aprile 2025.

Restaurant L'Hostellerie Provençale

Rue Torrin et Grassi



LA BRIGUE

Conferenza sul canto, Foyer rurale

Sabato 26 aprile da 19:00 a 21:00

Salle des Fêtes



Stage de Chant, Foyer Rural

26 aprile > 27 aprile

Canzoni polifoniche

Salle des Fêtes



LA GAUDE

Salon nature et bien-être – 4e édition

Sabato 26 aprile 2025 dalle 15 alle 18.

Centre culturel La Coupole

7396 route de Cagnes



LEVENS

“De Ferme en Ferme” à Levens

Dal sabato 26 a domenica 27 aprile 2025

Orari di apertura il sabato e domenica dalle 10 alle 18:30.

Bergerie de Porte Rouge



One Shot - Concerto

Sabato 26 aprile 2025

Orari di apertura il sabato dalle 20:30 alle 22:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Stagione culturale 2024 - 2025: Le radici

Giovedì 24 aprile da 20:00 a 21:30

Theatre francis palmero,

8 avenue boyer



Lavoir Théâtre - Come l'amore... Farà esplodere questo vecchio mondo rancido e marcio per sempre?

Venerdì 25 aprile da 20:30 a 21:40

Le Lavoir Théâtre de Menton,

63 boulevard du Fossan



Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs

Venerdì 25 aprile da 14:30 a 15:15

Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs),

Rue du Général Gallieni



Visita guidata: Il giardino dell'acqua al Clos du Peyronnet

Venerdì 25 aprile da 16:30 a 17:30

Clos du Peyronnet,

68 boulevard de Garavan



Visita guidata: Il giardino del Domaine des Colombières

Venerdì 25 aprile da 10:00 a 11:30

Domaine des Colombières,

312 route de super Garavan



Visita guidata: la Cappella dei Penitenti Bianchi

Venerdì 25 aprile da 14:30 a 15:15

Place de la Conception



Stagione artistica del Casinò Barriere 2024 - 2025 - Gli uomini preferiscono le donne con problemi

Sabato 26 aprile

Casino Barrière Menton,

2 bis avenue Félix Faure



I Messageri voci e musica dalla Corsica

Domenica 27 aprile da 17:00 a 18:30

Basilique Saint-Michel Archange,

Place de l'église



Loto

Domenica 27 aprile

Salon du Louvre,

14 bis avenue Boyer



Apertura della Casa dou Païgran

Fino al 25 ottobre 2025

5 rue Mattoni, à 2 pas de la Basilique Saint Michel, 06500 Menton

Ogni sabato dalle 14 alle 18

La Capeline de Menton



Mostra: Hokusai-Hiroshige "Mondi fluttuanti"

Fino al 17 maggio 2025

Galerie des Musées

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer,



Mostra Jean Cocteau / Michèle Kleijnen, Escales

Fino al 16 giugno 2025

Musée Jean Cocteau - Le Bastion,

Quai Napoléon III,



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata: la sala dei matrimoni di Jean Cocteau, Lasciate che Mentone vi racconti tutto su di sé

Tutto l'anno

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Vide grenier

Tutto l'anno il venerdì

Mail du Bastion & Place aux Herbes



Le antichità del Louvre

Tutto l'anno

Grand Hôtel des Ambassadeurs,

3 rue Partouneaux,



MONACO

Théâtre - "Dead Poets Society"

Da mercoledì 23 a giovedì 24 aprile 2025

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Event Concert - "POUCE LA VIE #7"

Venerdì 25 aprile 2025, alle 19h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Event - "Padel Best Village"

sabato 26 a domenica 27 aprile 2025, dalle 10h alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Event - "Monte-Carlo Fashion Week"

Fino a sabato 26 aprile 2025

Principality of Monaco



Festival - "Printemps des Arts de Monte-Carlo"

Fino a domenica 27 aprile 2025

Principality of Monaco



OPMC - "Grigory Sokolov Recital"

Domenica 27 aprile 2025, alle 18h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Film - "Village of the Damned"

Martedì 29 aprile 2025, alle 19h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Event - "Monte-Carlo Fashion Week"

Fino a sabato 26 aprile 2025

Principality of Monaco



Festival - "Printemps des Arts de Monte-Carlo"

Fino a domenica 27 aprile 2025

Principality of Monaco



Exhibition - "Agora, the Place of the Museum"

Fino a domenica 4 maggio 2025

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Massimo Listri. Fotografie"

Fino a venerdì 9 maggio 2025, dalle 10h alle 18h

Moretti Fine Art

27 Av. de la Costa



Exhibition - "UNRELATED!"

Fino a giovedì 18 dicembre 2025, dalle 10h alle 18h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "The Butterfly Effect"

Funo a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Conferenza - Afterwork / L’Artistique / Amadeus Last Project, Requiem Intime – Mozart

Giovedì 24 aprile 2025 alle 19.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Alex Fredo / 2mn30

One man Show / One woman show

Giovedì 24 aprile 2025 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Mado prend l’Eau… Vive

One man Show / One woman show

Giovedì 24 aprile 2025 alle 20.

Mercoledì 28 maggio 2025 alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Les Serges – Gainsbourg Point Barre

Concerto

Giovedì 24 aprile - 20:00

Venerdì 25 aprile - 20:00

Sabato 2 aprile - 15:00

La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Pierre Thevenoux est marrant… Normalement

One man Show / One woman show

Venerdì 25 aprile 2025 alle 20:30.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



B.B. Jacques - Concerto

Venerdì 25 aprile 2025 alle 20.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



Non à l’argent ! - Teatro

Venerdì 25 aprile 2025 alle 20:30.

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



Café Olé - Spettacolo

Venerdì 25 aprile 2025 alle 20.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Crossover Club – Panteros666

Venerdì 25 aprile 2025 alle 20.

Frigo 16

89 route de Turin



FESTIVAL Go.élanS – 2e édition

Venerdì 25 aprile 2025.

Sabato 26 aprile 2025.

Domenica 27 aprile 2025.

Evento dedicato alla danza nell'ambito di un partenariato “Artisti Associati”.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Réveillon à la morgue, Teatro

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Action culturelle Croisé.e.s ! Ateliers et spectacles à l’EHPAD La Croix Rouge Russe - Spettacolo

Fino a venerdì 25 aprile 2025 alle 16.

Laboratorio di plastica con Emma Tarea.

Venerdì 25 aprile alle 19: restituzione dei laboratori, performance coreografica di Sami Loviat, concerto della Petite Cabine.

Dal martedì 27 a venerdì 30 maggio 2025 dalle 14 alle 16.

Workshop fotografico con Eleonora Strano.

(Workshop martedì, giovedì e venerdì).

Dal martedì 24 a venerdì 27 giugno 2025 dalle 14 alle 16.

Laboratorio di marionette con Marjorie Gesbert.

(Workshop martedì, giovedì e venerdì).

Venerdì 27 aprile alle 19: restituzione dei laboratori e concerto delle Claricen.

EHPAD La Croix Rouge Russe

34 avenue Caravadossi



Arthur et la sorcière à moustache - Spettacolo

Sabato 26 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Bérengère Krief – Sexe

One man Show / One woman show

Sabato 26 aprile 2025 alle 20.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



Meryem Benoua – Reflet

One man Show / One woman show

Sabato 26 aprile 2025 alle 20:30.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Je vis avec Freddy Mercury

One man Show / One woman show

Sabato 26 aprile 2025 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Une journée ordinaire - Teatro

Sabato 26 aprile 2025 alle 20.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Sakura Matsuri – La fête du Japon

Tradizioni

Sabato 26 aprile 2025 dalle 9:30 alle 18:45.

PROGRAMMA

Conferenze

Anfiteatro

Su iscrizione entro il limite dei posti disponibili

9:30: Apertura porte

10:00: Inaugurazione

10:15-10:40: Concerto “Canto e Arpa: Armonia della Natura” dell’Ensemble Iris con Yukako HIRAMORI (soprano) e Mutsuko UEMATSU (arpa)

11:15-12:00: cerimonia del tè della scuola Sekishû con il maestro Sôken NAKANE, commentata dalla signora Toshié MATSUOKA (scuola Tsubaki)

12:30-13:30: Immersione nell'arte del bonsai con il Maestro Hiroyoshi YAMAJI, commentato da Jonathan Pons e Jean-Marc Gubbiotti del Bonsai Center

14:00-15:00: Professioni manga in Giappone e Francia con la Sig.ra Yoshimi KATAHIRA, mangaka

15:30 - 16:30: ISART* e Giappone - Creazione di videogiochi, cultura (progetto sengoku) e carriere con Laurent CLUZEL, vicedirettore di Isart Nice

*scuola di videogiochi e animazione 3D-VFX

17:00-17:30: Blind Test e Quiz sulla cultura pop giapponese con l'associazione Manga Paradise

18:00-18:45: “Rakugo riporta la sua fragola, racconti di sapori giapponesi” di Stéphane FERRANDEZ, narratore, e Sandrine GARBUGLIA, scrittrice

Spettacolo per tutti i pubblici a partire dai 6 anni

Laboratori e iniziazioni -

Su iscrizione entro il limite dei posti disponibili

1° piano - Soggiorno grigio

10:30-13:00: Laboratorio di kimono Kitsuké tenuto dalla Sig.ra Miyoko SEKI

14:00-16:30: Laboratorio estivo di kimono yukata kitsuké tenuto dalla Sig.ra Toshie MATSUOKA

10:30-16:30: Laboratorio di Pixel Arts Manga Paradise

12:30-14:30: Poesie Haiku del Sig. Michel CERNAY

2° piano - Sala Rossa

10:30-16:30: Laboratorio di calligrafia con Madame Urara ITO

10:30-16:30: Laboratorio di Ikebana, Arte floreale di Madame Emi YOSHIMURA

11:00-16:00: Cerimonia del tè di Madame Mina MIZUNO

10:30-16:30: Laboratorio di piegatura origami di Madame Rié OKAMOTO

Mostre -

Kakemono "Spirito dell'impermanenza - Spirito Mujô" di Hervé Bonein, artista.

Kimono tradizionali - Étincelles Event Agency

Bonsai – Negozio del Centro Bonsai

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



LA HAINE JUSQU’ICI RIEN N’A CHANGÉ - Teatro

Sabato 26 aprile 2025 alle 20:30.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



L’Océan, pompe à CO2 – L’Homme et la Mer - Conferenza

Sabato 26 aprile 2025 alle 14:30.

Bibliothèque Raoul Mille

33 avenue Malaussena



Les procès des grands personnages

Sabato 26 aprile 2025 alle 11.

Sabato 3 maggio 2025 alle 11.

Sabato 10 maggio 2025 alle 11.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



Sensas by Ruhl

Spettacolo

Sabato 26 aprile 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Salon Authentique Vintage

Da sabato 26 a domenica 27 aprile 2025 dalle 10 alle 19.

Palais des Expos - Nice Acropolis



Vanessa Beaudoin – J’ai (presque) lâché prise !

One man Show / One woman show

Venerdì 27 giugno 2025 alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Semi-Marathon International de Nice

Domenica 27 aprile 2025.

Nice



Face À Face / Le Barbier de Séville - Conferenza

Lunedì 28 aprile 2025 alle 18.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Choeur et vents - Concerto

Martedì 29 aprile 2025 alle 18:30.

Orchestra Sinfonica del Conservatorio / Direttore, Arnaud Pairier

Cori dell'Opera di Nizza / Direttore, Giulio Magnanini

Ensemble vocale femminile del Conservatorio/Direzione, Isabelle Gioanni

Solisti: Heïdi Braesch, oboe / Gilles Swierc, clarinetto /

Charles Reydellet, corno / José Castillo-Léal, fagotto

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Nimfa – Une Odyssée Musicale - Festival

Martedì 29 aprile 2025.

Mercoledì 30 aprile 2025.

Venerdì 2 maggio 2025.

Sabato 3 maggio 2025.

Domenica 4 maggio 2025.

Divers lieux de Nice



Spectro Duo : Cinq règles : chapitre 1 - Teatro

Mercoledì 30 aprile 2025 alle 20.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Cabosse ou la particularité de Fanny Corbasson - Teatro

Mercoledì 30 aprile 2025 alle 14.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Pierre Garnier – Chaque Seconde Tour - Concerto

Mercoledì 30 aprile 2025 alle 20.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



Un éléphant ça trompe… éternuement ! - Spettacolo

Mercoledì 30 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Nice, du rivage à la mer - Esposizione

Fino al 30 Aprile 2025

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



coeur de l’océan - Teatro

Giovedì 1° maggio 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Aux frontières de la transcendance, Spectacle

Vendredi 2 mai - 21h

Vendredi 6 juin - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le petit Chaperon Rouge - Spettacolo

Sabato 3 maggio 2025 alle 14.

Domenica 4 maggio 2025 alle 14.

Domenica 18 maggio 2025 alle 14.

Sabato 31 maggio 2025 alle 14.

Domenica 1° giugno 2025 alle 14.

Sabato 14 giugno 2025 alle 14.

Domenica 15 giugno 2025 alle 14.

Sabato 28 giugno 2025 alle 14.

Domenica 29 giugno 2025 alle 14.

Sabato 12 luglio 2025 alle 14.

Domenica 13 luglio 2025 alle 14.

Sabato 26 luglio 2025 alle 14.

Domenica 27 luglio 2025 alle 14.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



P’tit croco Teatro

Domenica 4 maggio 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Chagall 1966-1985 – Dans la lumière de Saint-Paul-de-Vence

Esposizione

Fino al 5 Maggio 2025

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Glitter by Ruhl - Spettacolo

Venerdì 16 maggio 2025 alle 19:45.

Venerdì 6 giugno 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Musique de chambre au Foyer de l’Opéra - Concerto

Lunedì 19 maggio 2025 alle 12:15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le malade imaginaire, Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Action culturelle Croisé.e.s ! Ateliers et spectacles à l’EHPAD La Croix Rouge Russe - Spettacolo

Da martedì 24 a venerdì 27 giugno 2025 dalle 14 alle 16. Laboratorio di marionette con Marjorie Gesbert.

Venerdì 27 aprile alle 19: restituzione dei laboratori e concerto delle Claricen.

EHPAD La Croix Rouge Russe

34 avenue Caravadossi



Cantates à Saint-Paul - Concerto

Domenica 29 giugno 2025 alle 15:30.

Domenica 16 novembre 2025 alle 15:30.

Eglise Saint-Paul

28 avenue de Pessicart



Jean Toche – Fragments de mémoire (1930-1944) - Esposizione

Fino al 4 Luglio 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 18. tranne 1° gennaio, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° maggio, 8 maggio e 25 dicembre.

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



Les Particules, le conte humain d’une eau qui meurt - Esposizione

Fino al 07 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso il martedì.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



La quadrature du cercle – Anne-Laure Wuillai - Esposizione

Fino al 22 Settembre 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



Quand la mer nous parle – Étudier et protéger le patrimoine sous-marin - Esposizione

Fino al 26 Settembre 2025

Musée d'Archéologie Nice - Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Des hommes préhistoriques à la plage - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



L’océan vivant - Esposizione

Fino al 30 Settembre 2025

Promenade du Paillon

Plassa Carlou Aubert



Atelier Lecture : “Raconte-moi une histoire”

Sabato 19 aprile 2025 alle 10:30.

Sabato 17 maggio 2025 alle 10:30.

Sabato 31 maggio 2025 alle 10:30.

Médiathèque departementale de Roquebillière

Promenade Jean Laurenti



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ETIENNE DE TINEE

Happy Hour – Club del libro - Conferenza

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINTE AGNES

43° Critérium Pédestre de Sainte-Agnès

Domenica 27 aprile da 07:30 a 16:00

Salle Saint Charles,

Place l'Eglise



SAINT JEAN CAP FERRAT

Conférence SOS Grand Bleu “Les cétacés du Sanctuaire Pélagos : introduction à leur écologie alimentaire”

Giovedì 24 aprile 2025 alle 18:30.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



13ème Soirée de Gala du Rotary Club Beaulieu Côte d’Azur

Venerdì 25 aprile 2025 alle 19:30.

Hôtel Royal-Riviera

3 avenue Jean Monnet



La Parenthèse Théâtrale “Chaplin, 1939” - Teatro

Venerdì 25 aprile 2025 alle 20.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



Opération nettoyage des plages et des profondeurs

Sabato 26 aprile 2025 alle 9.

Plage Cros deï Pin

Allée Mireille Delfino



Théâtre pour enfants “Le Petit Chaperon Rouge”

Sabato 26 aprile 2025 alle 15.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



Exposition de photographies “Infini suspendu”

Da 26 Aprile a 12 Maggio 2025

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



10ème salon international “À tire d’elles”

Esposizione

Fino al 04 Maggio 2025

ogni giorno dalle 11 alle 20.

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



SAINT LAURENT DU VAR

Concert – I Messageri, Voix er Musique Corse

Venerdì 25 aprile 2025 dalle 20:30 alle 22.

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



SAINT MARTIN VESUBIE

Conférences scientifiques

Sabato 26 aprile 2025 dalle 15 alle 16.

Médiathèque départementale annexe

52 Bd Lazare Raiberti



La conscience chez les animaux - Conferenza

Sabato 26 aprile 2025 alle 15.

Espace Danielle Casanova

Rue de l'Ancienne Gendarmerie



Concert – “Le voyage d’Eddy Mitchell”

Domenica 27 aprile 2025 dalle 16:30 alle 18.

Espace Jean Grinda

Place de la Gare routière



Concert – “ô choeurs d’avril” – rencontre de chorales

Domenica 27 aprile 2025 alle 14:30.

église Notre-Dame de l'Assomption



Exposition – “Qui a refroidi Lemaure ?”

Fino al 29 Aprile 2025

Médiathèque départementale annexe

52 boulevard Lazare Raiberti



SAORGE

Workshop sulla mobilità sostenibile

Mercoledì 30 aprile da 10:30 a 12:00

Librairie du Caïros,



Mercato contadino di Saorge

Tutto l'anno il sabato mattino

Place Ciapagne



Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane

Saint Dalmas



SOSPEL

Proiezione del film: "Una bicicletta"

Venerdì 25 aprile a 20:30

Cinéma d'hier et d'aujourd'hui,

Chapelle des Pénitents Rouges

Place Saint-Michel



4° Raduno nazionale Drap

26 aprile > 27 aprile

Sospel



Commemorazione ricordo dei deportati

Domenica 27 aprile a 10:30

Mairie de Sospel,

Boulevard de la 1ère DFL



Karaoke

Sabato 26 aprile da 20:00 a 01:00

Bar le Zèbre,

1 place du marché,



TENDE

Laboratorio di equilibrio

Sabato 26 aprile a 09:00

Gîte les Carlines



VENCE

Théâtre : MAINTENANT OU JAMAIS

Sabato 26 aprile 2025 alle 21.

Domenica 27 aprile 2025 alle 16.

THEATRE DE L’AVANT SCENE

6, rue Place Vieille



VILLEFRANCHE SUR MER

Mostra floreale “Les Floralies”

Sabato 26 aprile 2025 dalle 9 alle 18.

Domenica 27 aprile 2025 dalle 9 alle 17.

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



La virée des gourmets

Domenica 27 aprile 2025 dalle 9 alle 13.

Plage des Marinières

Promenade des Marinières