"Pan Bagnat: il panino che sfida il colesterolo… e il mondo!"

Olio d’oliva, pomodori maturi, acciughe e… spirito competitivo. Cosa succede quando un panino diventa oggetto di culto? Succede che a Nizza, domenica 27 aprile 2025, la centralissima Place Saint-Roch si trasforma in un’arena culinaria per ospitare il Campionato Mondiale di Pan Bagnat, evento organizzato dall’associazione Culture 06.



Niente food truck né stand gourmet: qui il panino si fa sul posto, rigorosamente con le proprie mani. I partecipanti devono portarsi ingredienti e utensili da casa. L’iscrizione? Solo 7 euro, ma il vero investimento è nella passione.



Il panino "bagnato" che profuma di Mediterraneo

"Pan Bagnat", ovvero “pane bagnato”. Un nome umile per un panino che custodisce i sapori della Costa Azzurra. La versione autentica prevede:

pane rotondo tipo ronde,

sfregatura d’aglio,

olio extravergine d’oliva,

pomodori a fette, peperone verde, cipollotto,

tonno, acciughe, uovo sodo,

olive picholine con il nocciolo e foglie fresche di basilico.

Niente maionese, ketchup o altri compromessi: qui vince la tradizione.

Ma fa bene davvero?

Dietro il sapore, però, si nasconde la domanda che divide i puristi dai salutisti: il pan bagnat è sano o solo buono?

Secondo la dietista Camille Nême, intervistata da Nice Matin, la risposta è: dipende.



I punti forti:

Le verdure fresche forniscono fibre, vitamine e antiossidanti.

Tonno e acciughe sono fonti di grassi “buoni” (omega 3) amici del cuore.

L’uovo aggiunge proteine di qualità.

I punti deboli:

Il pane è troppo, oltre 100 grammi, e sbilancia il profilo nutrizionale.

Anche l’olio, se usato generosamente, aumenta l’apporto calorico.

Il tonno, inoltre, può contenere tracce di mercurio.

“Meglio di un sandwich industriale? Assolutamente sì,” conclude la dietista. “Ma resta un piacere da gustare con equilibrio.”



Il verdetto finale: promosso con moderazione

Gustoso, iconico, nostalgico. Il pan bagnat è una scelta che coniuga sapore e cultura, perfetto se consumato con moderazione. È tra i panini più completi dal punto di vista nutrizionale, ma solo se non si eccede con le quantità.



E poi, vuoi mettere il gusto di prepararlo in piazza, tra risate, olio che cola e profumo d’estate?



Dove e quando

Domenica 27 aprile 2025, dalle ore 10, Place Saint-Roch, Nizza.

Iscrizioni e info: 06.20.59.46.47 o sulla pagina Facebook di Culture 06.



La ricetta del campione

Dividere una pagnotta rotonda tipo “ronde”.

Strofinare l’interno con aglio, irrorare con olio extravergine d’oliva.

Farcire con: pomodoro, peperone verde, cipollotto, tonno, uovo sodo, olive picholine (con nocciolo), acciuga e basilico.

Aggiungere un ultimo filo d’olio prima di chiudere.



Et voilà. Bon appétit, o meglio: bonne chance!