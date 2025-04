Tram di Nizza: lavori nel tunnel, scattano modifiche al servizio fino al 22 maggio

Fino al 22 maggio, il tunnel del tramway di Nizza sarà interessato da lavori di manutenzione che impatteranno sul regolare funzionamento delle linee 2 e 3.

Gli interventi si svolgeranno durante la sera, con interruzioni del servizio programmate a partire dalle 22,30, dal lunedì al giovedì.

Il fine settimana non sarà interessato dai lavori.



Secondo quanto comunicato dalla Régie Ligne d’Azur, nelle serate coinvolte il capolinea delle linee 2 e 3 sarà spostato alla stazione Magnan. Per garantire comunque il collegamento fino a Port Lympia, sarà attivo un servizio di bus sostitutivi tra le due stazioni.



Anche le domeniche 27 aprile, 4, 11 e 18 maggio saranno interessate da modifiche: in quelle date, a partire dalle 22,30, i tram delle linee 2 e 3 effettueranno il capolinea anticipato alla stazione Jean Médecin.

I passeggeri potranno utilizzare la linea 1 del tram come alternativa, per spostarsi tra Jean Médecin e Garibaldi.



Nessuna variazione, invece, per il servizio nei fine settimana: il venerdì e il sabato sera i tram continueranno a circolare regolarmente lungo tutto il percorso, sia tra l’aeroporto e Port Lympia, sia tra Saint-Isidore e Port Lympia.