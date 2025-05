Monaco, fermo dell'auto per 120 ore a chi provocherà turbamento all'ordine pubblico durante le manifestazioni sportive

Il Governo del Principato attira l'attenzione sul fatto che alcune manifestazioni particolarmente attraenti possono causare elevate concentrazioni di veicoli che possono causare turbamenti significativi dell'ordine pubblico. Spesso non programmati, questi raduni di auto sportive sono che potrebbero dar luogo a violazioni stradali accertate e comportamenti inappropriati e pericolosi.

La volontà del governo principesco è di arginare i fenomeni menzionati, ma anche combattere più efficacemente contro gli autori di disturbi puntuali e preservare così la tranquillità e la sicurezza pubblica dei residenti del Principato.

Così, come previsto nelle precedenti edizioni, il termine di fermo dei veicoli in infrazione è rafforzata in occasione del Salone Top Marques Monaco 2025, dal 7 all'11 maggio e l'82° Formula One TAG Heuer Gran Premio di Monaco che si svolgerà dal 22 al 25 maggio 2025.

In caso di violazione del Codice della strada, l'immediato fermo del veicolo sarà esteso a 120 ore.