Papa Leone XIV in visita apostolica nel Principato di Monaco sabato 28 marzo, prima volta di un Pontefice regnante

Il Principato di Monaco si prepara a vivere un evento storico. Accogliendo l’invito del Capo di Stato e dell’Arcivescovo, Papa Leone XIV compirà una Visita Apostolica nella Città-Stato sabato 28 marzo, come indicato dalla Sala Stampa della Santa Sede.

Il programma della giornata sarà reso noto nelle prossime settimane. L’invito ufficiale è stato rivolto al Santo Padre da Principe Alberto II nel corso di un incontro in Vaticano lo scorso 17 gennaio.

La visita si inserisce in una tradizione secolare di profondi legami tra il Principato e i Successori di Pietro, rafforzata dalla particolare identità di Monaco, uno dei rarissimi Paesi in cui il cattolicesimo è religione di Stato.



Oltre alla dimensione istituzionale, Papa Leone XIV e il Principe Sovrano condividono impegni e sensibilità comuni: dalla tutela della vita umana in ogni sua fase, alla promozione di un’ecologia integrale e della salvaguardia della “casa comune”, fino alla comune passione per lo sport come strumento di crescita umana e sociale.

In continuità con questo dialogo, anche l’Arcidiocesi di Monaco ha invitato il Pontefice. Nella lettera indirizzata al Santo Padre, l’Arcivescovo S.E.R. Mons. Dominique-Marie David ha ricordato il valore storico di tali relazioni, sottolineando come «i legami costanti tra il Principato e la Santa Sede abbiano funto da bussola nel passato e continuino a illuminare le nostre decisioni».



La Chiesa di Monaco accoglie la notizia con gioia e riconoscenza, anche in vista dei grandi anniversari che saranno celebrati nel 2027: i 780 anni della prima parrocchia sulla Rocca, istituita con la Bolla Pro Puritate di Papa Innocenzo IV, e i 140 anni della Bolla Quemadmodum sollicitus Pastor di Papa Leone XIII, che eresse la diocesi di Monaco direttamente soggetta alla Santa Sede.

Nei prossimi giorni, in collaborazione con il Palazzo Principesco e il Governo del Principato, saranno comunicate le informazioni sul significato pastorale della visita, sul programma e sulle modalità per seguirla.

Sarà infatti la prima volta nella storia che il Principato di Monaco accoglierà un Sommo Pontefice regnante, segnando una pagina nuova e significativa per la vita ecclesiale e civile del Paese.



