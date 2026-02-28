Cannes investe sul futuro: 746 nuovi alloggi tra costruzioni e ristrutturazioni per giovani e famiglie

La città di Cannes accelera gli investimenti sul fronte abitativo: entro il 2029 sono previsti 403 nuovi alloggi e la ristrutturazione di altri 343, per un totale di 746 abitazioni destinate a studenti, giovani lavoratori e famiglie.

L’obiettivo è rafforzare il parco di residenze sociali e migliorare la qualità della vita dei cittadini, in un contesto nazionale caratterizzato da una crescente tensione sul mercato immobiliare.



Attualmente, al 1° gennaio 2025, Cannes conta 7.882 alloggi sociali, pari al 18,39% delle residenze principali, il dato più alto tra le città delle Alpi Marittime con oltre 15.000 abitanti. La città non è più classificata come carente ai sensi della legge Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).



«In collaborazione con i gestori di alloggi sociali, stiamo creando 403 nuove abitazioni e ristrutturandone 343», spiega il sindaco David Lisnard. «Questa iniziativa accompagna lo sviluppo universitario ed economico di Cannes, rispondendo ai bisogni di studenti, lavoratori e famiglie a reddito modesto, garantendo al contempo abitazioni moderne e dignitose».



Il nuovo campus Vatel: 344 alloggi tra studenti e giovani lavoratori

Tra le novità più rilevanti, il futuro campus della prestigiosa scuola Vatel, leader mondiale nella formazione in management alberghiero, sorgerà in Avenue Francis Tonner a La Bocca entro la rentrée 2028.

La struttura ospiterà circa 1.000 studenti e includerà spazi didattici e strutture operative, tra cui un hotel, un ristorante, un bar e un food court.



All’interno del campus saranno realizzati:

141 alloggi per studenti;

203 residenze sociali per giovani lavoratori, inclusi stagionali;

129 unità abitative per turismo.

Il progetto complessivo ha un costo stimato di 36,9 milioni di euro, con il supporto della città attraverso una sovvenzione di 200.000 euro e la garanzia d’emprunt presso la Caisse des Dépôts et Consignations.



Alloggi per famiglie e nuovi spazi residenziali

Al 68 chemin des Gourguettes, sempre a La Bocca, la società CDC Habitat realizzerà 51 alloggi destinati a famiglie, vicini a scuole e trasporti pubblici, con consegna prevista per il terzo trimestre 2029. La municipalità sostiene l’iniziativa con 120.000 euro di contributo e garanzia d’emprunt.



Inoltre, la S.A. Unicil ha acquisito 8 appartamenti all’interno della residenza «L’Écrin des Gardes», composta da 27 unità e situata vicino alla collina della Croix-des-Gardes.

La consegna è prevista per aprile 2028, in un contesto verde e vicino a negozi, scuole e alla stazione ferroviaria.



Ristrutturazioni per 343 alloggi storici

Cannes punta anche alla riqualificazione: le residenze Riou, Périer ed Eucalyptus, costruite negli anni ’60 e situate boulevard du Riou, saranno completamente rinnovate entro il 2027.

I lavori comprendono l’isolamento termico di facciate e tetti, il restyling delle aree comuni, l’adeguamento degli impianti e il miglioramento degli spazi esterni, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e aumentare il comfort abitativo.



Tutte le operazioni saranno supportate dalla garanzia d’emprunt della città e rientrano nelle misure previste dall’articolo 55 della legge SRU, confermando l’impegno municipale nel rispetto degli obiettivi del Piano Locale dell’Habitat.





