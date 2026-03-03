Cannes dedica una piazza ad Alain Delon nel campus del cinema

La città di Cannes rende omaggio in modo permanente a Alain Delon con l’intitolazione di una piazza all’interno del Campus Georges Méliès, centro di formazione che ogni anno accoglie oltre 1.200 studenti delle professioni audiovisive.

La decisione è stata approvata dal Consiglio municipale il 16 febbraio 2026 e rafforza il legame tra la città e una delle figure più iconiche del cinema europeo.



L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione delle grandi personalità della settima arte già ricordate nel campus, intitolato al pioniere Georges Méliès, e che ospita spazi dedicati anche a Jean-Paul Belmondo e Lino Ventura.





Inaugurato nel 2021, il campus rappresenta uno dei pilastri del distretto creativo cittadino, con set di ripresa, sale di post-produzione e un auditorium tecnologicamente avanzato.

Il progetto rientra nel programma Cannes On Air, pensato per rafforzare il ruolo internazionale della città nella creazione audiovisiva.



Il rapporto tra Delon e il Festival de Cannes è storico: protagonista più volte in concorso, vinse la Palma d’Oro nel 1963 con Il Gattopardo (Le Guépard) e nel 2019 ricevette la Palma d’Oro onoraria al Palais des Festivals et des Congrès.



Con questo nuovo tributo, Cannes rafforza la propria identità di capitale del cinema, mantenendo viva la memoria degli artisti che hanno segnato la storia del grande schermo.







