01 marzo 2026, 07:00

Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di Marzo (Foto)

Tante proposte, un calendario ricco. Le date, i costi e le modalità di prenotazione. Le fotografie sono di Danilo Radaelli

Nizza, verso Lazaret. Fotografie di Danilo Radaelli

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.

Questo il programma del mese di marzo 2026




Les incontournables
Vieux-Nice - Testimone della Storia ed erede delle tradizioni – Ogni martedì alle 14,30 e ogni venerdì alle 9,30 – Appuntamento: Centre du Patrimoine - Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly;

Quand Nice invente la Riviera - Una città nata dalla villeggiatura. Ogni giovedì ore 10 – Appuntamento: Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly



Les vagabondes
Des Fortifications à la place Royale -Martedì 10 e 24 marzo 2026 ore 14,30.– Appuntamento alla Crypte archéologique, place Toja.

Nice et Matisse - Ricordando Matisse a Nizza: i luoghi che amava e che hanno potuto influenzare la sua arte. Ritrovo davanti all’Hotel Beau Rivage, 24 rue Saint-François-de-Paule. Giovedì  12 e 26 marzo alle ore 14. 

Crypte archéologique - Place Jacques-Toja – Ogni mercoledì e venerdì alle 14 e alle 15, ogni sabato e domenica ore 14 -15 e 16. Prenotazioni al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr.

Il Bellandarium - Grazie alla sua posizione privilegiata, la torre Bellanda offre una delle più belle vedute sulla Baia degli Angeli e racconta la storia millenaria della collina del Castello. Orari di apertura: Martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Ritrovo: Montée Lesage, collina del Castello. Il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. 

L'Opéra di Nizza - Ricostruito dopo il terribile incendio del 1881, l'Opéra è un luogo di riferimento per l'arte lirica. Ingresso principale dell'Opéra (piazzale): 4-6 rue Saint-François-de-Paule. Orario: lunedì alle 14:30 - Non è possibile acquistare i biglietti sul posto, ma è possibile acquistarli presso il Centro del Patrimonio – Le Sénat o su vah.nice.fr.



Un site une heure
Théâtre National de Nice, salle des Fransciscains - Appuntamento al 4 – 6 di place Saint-François. Lundi 16 marzo ore 10.

Les Décors du Lac Restaurés. Ritrovo: 28 Avenue Valrose, Parc Valrose. Venerdì 13 e 27 marzo ore 10. 

Balades patrimoniales
La Promenade du Paillon, stagione 2 - Visita guidata a due voci per scoprire il patrimonio storico, architettonico, naturale e scientifico. Ritrovo all’esplanade de la Bourgada, in cima alla scalinata che conduce al MAMAC. Giovedì 26 marzo alle 10:00

Le Quartier de Riquier - Passeggiata nel cuore di un quartiere storico e industriale, oggi diventato residenziale. Ritrovo in place Garibaldi, davanti alla giostra.
Giovedì 5 marzo 2026.



Informazioni utili

  • Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice - Telefono 04 92 00 41 90 - Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi

  • Normale 6 euro
  • Ridotto 2,5 euro (studenti, anziani, disoccupati, disabili).



Beppe Tassone

