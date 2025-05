Société des Bains de Mer, risultati record per l’esercizio 2024/2025: ricavi in crescita e utile netto oltre i 110 milioni

Il Groupe Société des Bains de Mer (S.B.M.) chiude l’esercizio 2024/2025 con risultati finanziari in forte crescita, confermando il buon momento della destinazione monegasca e la riuscita delle strategie di sviluppo del Resort. Il fatturato consolidato si attesta a 768 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto all’anno precedente, grazie a una stagione estiva e natalizia brillante, e al successo delle recenti aperture come Amazónico Monte-Carlo e la nuova brasserie Café de Paris.

L’utile operativo sale a 74,5 milioni di euro, mentre l’utile netto di Gruppo raggiunge 110,1 milioni di euro, in crescita di oltre 6 milioni. Una performance che, come ha sottolineato il Presidente-Direttore Delegato Stéphane Valeri, “conferma la coerenza e la complementarità dell’offerta S.B.M., la forza del nostro marchio e la validità della strategia di sviluppo adottata”.

Settori in crescita e Resort da record

Il settore alberghiero traina i risultati con un fatturato di quasi 400 milioni di euro (+16%), spinto dall’alta occupazione e dai prezzi medi elevati. Anche le attività locative crescono dell’11% con l’arrivo di nuovi spazi commerciali al Café de Paris. Solo il comparto giochi registra un lieve calo del 3%, dovuto a un “aléa” meno favorevole, pur mantenendo volumi stabili.

Nuove aperture e investimenti futuri

Il 2025 si annuncia come un anno di ulteriori sviluppi: tra le novità in arrivo, l’apertura del ristorante Marlow, del nuovo locale Jondal a La Vigie Monte-Carlo, della boutique Cédric Grolet all’Hôtel de Paris e del Monte-Carlo Cigar Club. In parallelo, prosegue il piano di investimenti con oltre 100 milioni di euro destinati in particolare alla ristrutturazione delle camere dell’Hermitage e del Monte-Carlo Bay.

S.B.M. si conferma inoltre leader mondiale nella ristorazione stellata, con 10 stelle Michelin complessive, grazie ai recenti riconoscimenti: due stelle per l’Abysse Monte-Carlo e una per il ristorante Elsa.

Solidità finanziaria rafforzata

Il risultato finanziario migliora raggiungendo 35,6 milioni di euro (+5,3 milioni), grazie a investimenti redditizi. I capitali propri salgono a 1,643 miliardi di euro, con una posizione di cassa netta positiva di 186,3 milioni, quasi triplicata rispetto all’anno precedente. La capacità di autofinanziamento raggiunge 160,5 milioni di euro.

Prospettive 2025/2026

I primi dati del nuovo esercizio confermano il trend positivo, ma il Gruppo sottolinea la variabilità legata all’attività dei giochi, che rende difficile fare previsioni dettagliate. Restano comunque solide le basi per proseguire il percorso di crescita e consolidare la posizione di S.B.M. come uno dei Resort di lusso più completi e attrattivi al mondo.