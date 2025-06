Come proteggere il tuo cane da pulci e zecche con Duecto

Mantenere il tuo cane al sicuro dalle pulci e dalle zecche è una priorità per ogni padrone amorevole.

Non solo queste parassiti causano disagio al tuo cane, ma possono anche portare a gravi problemi di salute. Da tempo si cerca una soluzione a questo problema e finalmente è arrivata: l’antiparassitario per cani Duecto.

Duecto è un medicinale veterinario che offre una soluzione tripla al problema del trattamento delle parassitosi nei cani. Non solo uccide le pulci e le zecche presenti sul tuo cane, ma aiuta anche nella prevenzione delle infestazioni per un periodo di 4 settimane. Come se non bastasse, Duecto offre anche un'attività repellente contro flebotomi e zanzare - un vantaggio essenziale, specialmente durante i mesi estivi quando queste creature sono più attive.

Disponibile in confezioni da 4 pipette, Duecto offre un trattamento di 16 settimane, garantendo un periodo prolungato di protezione per il tuo animale. La somministrazione è semplice e le dosi consigliate variano a seconda della taglia del tuo cane, assicurando così che ogni animale riceva l'attenzione personalizzata di cui ha bisogno.

Quando il benessere del tuo animale domestico è in gioco, vuoi essere sicuro di aver scelto un prodotto autorizzato e sicuro. Con Duecto non devi preoccuparti di nulla. Il prodotto è autorizzato per l'immissione in commercio e il titolare dell'autorizzazione è responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione. Questo garantisce che stai scegliendo un prodotto di qualità per la salute del tuo cane.

Ricordati, prendersi cura del tuo cane significa prevenire, non solo curare. Con l'antiparassitario per cani Duecto, stai scegliendo di proteggere il tuo amico a quattro zampe in modo attivo e responsabile dalle minacce delle parassitosi.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.