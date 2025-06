Digital FlashUP: Monaco accelera sulla trasformazione digitale delle imprese

Nell’ambito della strategia di transizione digitale promossa dal Governo monegasco, prende il via Digital FlashUP, un nuovo formato di formazione rapida e pragmatica dedicato agli attori economici del Principato. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Extended Monaco Entreprises (EME) e Monaco Business Office (MBO), con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali delle imprese locali in modo concreto ed efficace.

Digital FlashUP propone una serie di sessioni di 45 minuti, al mattino presto, pensate per offrire una panoramica chiara e aggiornata sulle grandi sfide del digitale. Il primo incontro si terrà il 3 luglio 2025 alle ore 8:30 presso MonacoTech (con possibilità di partecipare anche in videoconferenza), e sarà preceduto da un’accoglienza con colazione alle 8:00.

La prima tematica affrontata sarà:

🛡️ “La donnée : un actif stratégique à protéger et valoriser”, con un focus sul Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD).

L’obiettivo? Aiutare le aziende a trasformare gli obblighi normativi in leve di fiducia e vantaggi competitivi.

Il ciclo prevede in totale cinque incontri, ognuno dedicato a una tematica chiave per le aziende del territorio: Cybersicurezza, Protezione dei dati (RGPD), Intelligenza artificiale e casi d’uso, Cloud sovrano e Strategia digitale e roadmap operativa

Ogni sessione sarà animata da esperti del settore e arricchita da materiale pratico da portare con sé (fiches, guide, modelli), con l’obiettivo di fornire strumenti immediatamente utilizzabili nella gestione quotidiana dell’impresa.

Le iscrizioni sono obbligatorie e possono essere effettuate direttamente sul sito ufficiale: https://eme.gouv.mc

Questo nuovo format si inserisce nel quadro più ampio delle iniziative promosse da EME, che già comprende:

Un autodiagnostico digitale per valutare il grado di maturità delle imprese, un network di esperti per accompagnare i progetti, il Fonds Bleu, strumento di cofinanziamento per l’adozione di tecnologie strategiche.

Digital FlashUP rappresenta dunque una risposta concreta, accessibile e altamente operativa alle esigenze di aggiornamento e competitività delle imprese monégasques, con l’ambizione di tradurre la digitalizzazione in un reale motore di crescita.