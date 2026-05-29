Monaco Boost apre un nuovo bando per l’assegnazione di uffici e spazi di lavoro agli imprenditori monegaschi

L’Incubatore d’impresa Monaco Boost ha lanciato un nuovo bando di candidatura per l’assegnazione di uffici esclusivi e spazi di lavoro condivisi destinati a sostenere la creazione di nuove attività imprenditoriali nel Principato.

L’iniziativa è riservata ai cittadini monegaschi e ai coniugi di cittadini monegaschi che desiderano beneficiare di un supporto concreto nella fase di avvio della propria impresa. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 26 giugno 2026, termine fissato come perentorio.

Il modulo di candidatura è disponibile per il download sul sito web dell’Incubatore https://monacoboost.mc/ e sul sito https://monentreprise.gouv.mc/thematiques/creation-et-gestion-d-activite/soutien-etfinancement/jeunes-entrepreneurs/monaco-boost, dove sono inoltre riportate tutte le informazioni relative al presente bando.

I candidati selezionati avranno accesso a spazi di lavoro adeguati alle proprie esigenze e potranno entrare a far parte della comunità imprenditoriale di Monaco Boost, che dalla sua apertura nel 2021 ha già accolto 98 entità.

A partire dalla fine del mese di luglio, i nuovi occupanti beneficeranno inoltre di un accompagnamento professionale dedicato al lancio o allo sviluppo della propria attività. Il programma prevede opportunità di networking, workshop e percorsi formativi su diverse tematiche legate all’imprenditoria.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle collaborazioni già consolidate da Monaco Boost con la Jeune Chambre Économique, il Monaco Economic Board e l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises de Monaco, con l’obiettivo di offrire agli imprenditori un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo dei propri progetti.