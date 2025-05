Monaco, tensioni tra Governo e Consiglio Nazionale: l’Esecutivo difende il proprio operato e i suoi funzionari

Il Governo del Principato di Monaco ha risposto con fermezza alle recenti dichiarazioni del Consiglio Nazionale, diffuse durante una conferenza stampa e successivamente riprese da diversi media, che metterebbero in discussione l’efficacia dell’azione governativa e di un servizio statale in particolare.

In una nota ufficiale, l’Esecutivo ha ritenuto inaccettabili le critiche ritenute “ingiuste e lesive” nei confronti dei funzionari pubblici, accusati di “inerzia” e “rallentamento” nell’attuazione delle politiche. Il Governo ha voluto esprimere pieno sostegno e gratitudine verso l’intero corpo amministrativo, sottolineando il costante impegno e la professionalità con cui viene assicurato il funzionamento della macchina statale.

Una difesa particolare è stata rivolta alla Direzione degli Affari Giuridici, accusata implicitamente di ostacolare la pubblicazione di determinati testi normativi. Il Governo ha smentito con vigore tali insinuazioni, sottolineando la produttività e l’elevata qualità del lavoro legislativo e contenzioso svolto dal servizio, riconosciuto a livello istituzionale per competenza e rigore tecnico.

Stupore è stato espresso anche per la tempistica scelta dai membri del Consiglio Nazionale per sollevare le critiche, proprio a ridosso di importanti riunioni già programmate per il mese di giugno su dossier fondamentali per la vita del Paese, come il nuovo centro di valorizzazione dei rifiuti e il progetto di riqualificazione del centro commerciale di Fontvieille.

Secondo il Governo, tali dichiarazioni rischiano di compromettere il clima di fiducia necessario per un dialogo istituzionale costruttivo. Per questo motivo, l’Esecutivo ha voluto riaffermare la propria volontà di proseguire nel lavoro comune con il Consiglio Nazionale, nel rispetto delle prerogative di ciascuna istituzione e con l’unico obiettivo di servire l’interesse generale del Principato.