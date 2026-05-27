Il Monaco Economic Board rafforza il networking locale: oltre 100 incontri BtoB tra le imprese monegasche

Il Monaco Economic Board (MEB) ha intensificato le proprie iniziative di prossimità organizzando una nuova sessione esclusiva di incontri BtoB che si è svolta giovedì 21 maggio presso il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. All’evento hanno partecipato oltre 80 decisori in rappresentanza di circa 60 aziende monegasche, generando più di cento incontri professionali individuali.

Per questa nuova edizione, e per la seconda volta consecutiva, il MEB ha scelto di separare completamente la sessione BtoB dai tradizionali cocktail di networking “Rendez-vous des Adhérents”. Una decisione strategica che ha consentito di prolungare la durata complessiva dell’evento e di aumentare il tempo dedicato a ciascun incontro, passato da 10 a 15 minuti, migliorando così la qualità degli scambi professionali.

La sessione si è distinta anche per l’ampia varietà dei settori rappresentati, tra cui hôtellerie e ristorazione, eventi, settore bancario, consulenza legale, comunicazione e tecnologie digitali. Gli incontri, organizzati con tempistiche precise, hanno favorito contatti diretti tra professionisti interessati a sviluppare nuove opportunità di business in modo concreto ed efficace.

Grazie alla rapidità organizzativa delle squadre del MEB, le poche cancellazioni dell’ultimo minuto sono state immediatamente compensate attraverso la creazione di nuovi appuntamenti spontanei direttamente sul posto. Parallelamente, i partecipanti hanno colto l’occasione per avviare ulteriori scambi informali tra loro durante tutta la giornata.

Al termine della sessione programmata, un cocktail organizzato sulla terrazza della Salle America dell’hotel ha offerto ai partecipanti un contesto più rilassato per approfondire i primi contatti avviati nel corso degli incontri BtoB.

Nel quadro del rafforzamento del proprio ruolo di camera di commercio, il Monaco Economic Board ha confermato la volontà di moltiplicare gli strumenti concreti a disposizione dei propri aderenti. A partire da ora, due sessioni BtoB di questo tipo saranno organizzate ogni anno. Gli imprenditori locali sono già invitati a ritrovarsi nel secondo semestre dell’anno per la prossima edizione.