La Fête de la Saint-Jean accende l’estate a Nizza: tra musica, fuochi e tradizione

L’estate a Nizza inizia ufficialmente il 24 giugno 2025 con la tradizionale Festa di San Giovanni, un appuntamento imperdibile per residenti e turisti.

Il Porto di Carras (estremo Ovest della Promenade des Anglais) si trasformerà in un grande spazio festoso, dove musica, folklore e riti antichi si intrecceranno per celebrare il solstizio d’estate in pieno spirito comunitario.





Una festa tra storia e leggenda

Anticamente dedicata al sole e alla fertilità, la Fête de la Saint-Jean si celebrava accendendo grandi fuochi, attorno ai quali si danzava fino a notte fonda.



Secondo una leggenda locale, le ragazze nubili che danzavano attorno a nove falò si sarebbero sposate entro l’anno.

Una tradizione che oggi sopravvive nel simbolico falò della notte, che chiuderà la serata alle 22,15 con uno spettacolo suggestivo e carico di fascino ancestrale.





Il programma della serata

La manifestazione prenderà il via alle 19, con la presentazione affidata a Gilles Roche e Aurèlie Basso.

In apertura, l’esibizione della Chorale de La Branche d'Or Nice Côte d'Azur darà il via alle danze, accompagnata da giochi tradizionali in legno per grandi e piccoli, a cura di Baron Jeux Vol.



Alle 19,30 spazio alla musica popolare con i Fifres et Tambours du Pays Niçois, seguiti alle 20 da danze folkloristiche a cura dei gruppi Nice La Belle e Lou Caireu Niçart.

Il clou danzante della serata sarà il balèti delle 20,30, animato dal gruppo Coco Beach Balèti.



Il momento più atteso arriverà alle 22,15, con l’accensione del grande fuoco di San Giovanni, che illuminerà la baia e concluderà la serata in un’atmosfera magica e collettiva.



Un evento per tutta la città

Organizzata dal Comune di Nizza, la festa rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale locale, rinsaldare i legami tra generazioni e riscoprire le radici di un territorio ricco di storia e tradizioni.